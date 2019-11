Kansas City lakói népszavazáson vették el a Martin Luther King nevet a város egyik főutcájától

A nem a Kansas, hanem a Missouri államban található Kansas City helyi népszavazáson résztvevő polgárainak majdnem 70 százaléka szavazott arra, hogy a város egyik legfontosabb utcáját, a 16 kilométer hosszú Martin Luther King Boulevard-ot kereszteljék vissza The Paseóra. Pedig a néha parkszerűen kiszélesedő, főleg a város fekete negyedeit átszelő sugárutat csak idén januárban nevezték el a legendás fekete polgárjogi harcosról.



Csakhogy szinte azonnal elindult a civil tiltakozás, az átnevezés ellenzői szerint ugyanis az önkormányzat nem tartotta be az ilyen esetekre előírt protokollt és nem vette figyelembe az utca történelmi fontosságát. Ez az 1899-ben elkészült utca ugyanis a XIX. század közepén alapított település korát tekintve történelmi relikviának számít. A civil ellenállás azonnal heves ellenreakciókat szült, a friss elnevezés pártolói ugyanis rasszizmussal vádolták a paseo-istákat, akik ezt hevesen tagadták. Utóbbiak mindenesetre túlnyomóan fehérek, előbbiek meg inkább feketék. A népszavazás kiírásához szükséges számú aláírást ezzel együtt igen hamar sikerült összeszedni, most pedig elsöprő fölénnyel győztek az igenek. A rossz hangulatú helyi kampány mélypontja vasárnap volt, amikor egy, a King név megtartását támogató, egy fekete közösség templomában megtartott istentiszteleten megjelentek a Save the Paseo nevű szervezet aktivistái és néma álldogálással hergelték a fekete híveket, hiába kérték őket a felszólaló papok, hogy üljenek le.

