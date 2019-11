A embéegy alakullása

Kiütéses KO-t aratott a címvédő Ferencváros vasárnap a bajnoki pontvadászat 12. fordullójában. A ferencvárosi gőzhenger 6-1-es arányban, idegenben kerekedett felül a szebb napokat is látott Debreceni VSC csapatának vonatkozásában. Tokmac Chol Nguen, a Fradi Kenyában született, norvég állampolgárságú, dél-szudáni menekült családból származó csatára két góllal is hozzájárult a pofozógéphez.

Nguen Tokmac (fehér mezben) egyik gólja. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A bajnoki pontvadászat tabellájának tekintetében továbbra is a MOL Fehérvár (ex-Vidi) az éllovas (egykor sereghajtó is volt, egyébiránt, de erre már csak a legöregebb szurkolók emlékezhetnek, aki talán még azt is fel tudják idézni, milyen furcsa, amikor kezdőben helyet kap Burcsa), mivel kedvezőbb gólkülönbségével előrébb avanzsál az eggyel kevesebbebb mérközést labdarúgó Fradikánál.

A dobogó bronz fokán a Mezőkövesd Zsóry FC üldözi az élbolyt, a negyedik helyen pedig, hatalmas meglepetésre, egy apró Fejér megyei települlés hősies kis csapata vitézkedik a Pancsó Akadémia színeiben.

OTP Bank Liga, 12. forduló:

Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 1-6

szombaton játszották:

ZTE FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1

Kaposvári Rákóczi FC-MOL Fehérvár FC 0-2

Puskás Akadémia FC-Újpest FC 1-3

Paksi FC-Kisvárda Master Good 1-1

Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK 1-0



A tabella állása, előről hátrafelé:

1. MOL Fehérvár FC 26 pont

2. Ferencváros 26

3. Mezőkövesd Zsóry FC 24

4. Puskás Akadémia FC 20

5. Budapest Honvéd 19

6. Újpest FC 17

7. Debreceni VSC 15

8. Kisvárda Master Good 14

9. Diósgyőri VTK 13

10. Paksi FC 11

11. ZTE FC 11

12. Kaposvári Rákóczi FC 6