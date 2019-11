– Haragos ember vagy?

– Igen.

– Mi dühít?

– Minden.

Mácsai Pál egy pár perces videóban pontosan megvilágítja, hogy miért volt zseni Őze Lajos. Képes volt értelmezni senki által nem igazán értett Shakesepeare-szövegeket, és ahhoz is volt tehetsége, hogy kitalálja, hogyan lehet színpadon megvalósítani.

A 20 óra, a Szegénylegények, a Bástyasétány 74, az Ötödik pecsét, és a valaha született talán legjobb magyar film, a Megáll az idő (ebben hangzik az általa játszott 56-os elítélttől, Bodor Lászlótól a poszt címéhez kölcsönzött mondat: „Mindenkinek igaza van. Még a szar is le van szarva.”) színészével Molnár Gál Péter kritikus készített interjút, ami felkerült a YouTube-ra. A műsor 1983 készült, egy évvel a színész halála előtt, ami legalább olyan nyomasztóan, szomorúan és teátrálisan alakult, ahogy Őze úgy általában élhette az életet. Bacsó Péter 1984-ben forgatta Páskándi Géza novellájából a Hány az óra vekker úr című filmjét, aminek a főszerepére a haldokló Őzét kérte fel. Az órásmesternek különleges tulajdonsága volt, mindig fejből tudta a pontos időt. A stáb versenyt futott az idővel, és veszített. A forgatás alatt Őze egészsége végképp összeomlott, a színész elveszítette kapcsolatát a világgal, majd meghalt.

Fotó: Kende Tamás

Különös hangulatú forgatás volt, amibe itt bele is pillanthatunk. A filmet végül Jordán Tamással újraforgatták.



Molnár Gál Péter interjúja nem igazán erős, abban az értelemben, hogy Őzét nem sikerül kizökkenteni a túlzó színészkedésből, a beszélgetés sokszor bennfenteskedő, ködös, de Őze jellegzetesen kelet-európai, depresszív, mizantróp, keserű karaktere így is úgy átüt, szinte megbabonázza a nézőt. A szentesi mezőgazdászból lett színész gyerekkori, javíthatatlannak tűnő dadogására vezeti vissza embergyűlöletét. Beszédhibája miatt kiközösítették, képtelen volt kapcsolatot teremteni a környezetével. A kínzó dadogásból végül, egy rafinált módszerrel saját magát gyógyította ki, hogy aztán rögtön átcsússzon a megállíthatatlan hadarásba.



A Nemzeti Színház színésze 27 év alatt 50 filmben játszott, és rövid élete alatt végig küzdött a depresszióval. Latinovitshoz fűződő „kegyetlen” barátsága is a betegségéhez fűződik. Együtt kezelték őket a Róbert Károly körúti kórházban. De Őze már 34 évesen a rákkal is harcolt, majd az alkohollal és egy halom magánéleti válsággal. Ezek után talán nem is csoda, ha az alábbi interjúban ilyen kijelentések hangoznak el: