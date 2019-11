Gond nélkül zajlik a bejutás, szépen töltődik fel az új Puskás a nyitómeccs előtt

30 perccel a nyitómeccs kezdete előtt a felső karéj már megtöltődött, és folyamatosan érkeznek a szurkolók a Népstadion helyére emelt új Puskás Ferenc Stadionba.

Ránézésre 45-50 ezren már most elfoglalták a helyeiket, és ha teljes teltház biztosan nem is lesz, azért valószínűleg olyan nagyon sok hely nem marad üresen.

Üres helyekre azért lehetett és lehet is számítani, mivel közel 27 ezer tiszteletjegyet osztottak ki a szervezők.



Az akusztika is rendben van, legalábbis miután a magyar válogatott kiérkezett a bemelegítésre, és rázudított a B-közép, az elég jól szólt - még úgy is, hogy valamiért a rendezők teljes hangerővel ráeresztették Bon Jovit és az "It's my life"-ot.

Amikor pedig Luis Suárez nevét olvasták fel az összeállítások során, jól zengett az első igazi füttykoncert is az új Puskásban.

A stadion egyébként tényleg monumentális hatást kelt belülről, különösen felülről, mivel a sajtópáholyt a legfelső, harmadik karéjon helyezték el.

Fürjes Balázs, kiemelt beruházásokért felelős kormánybiztos és csapata még egyszer nem követték el azt a hibát, mint a Groupama Arénában, ahol az újságírókat a VIP-páholy mellé telepítették, megzavarva ezzel olykor a fideszes elit gondtalan szórakozását.

A sajtószekcióban így is nagyjából tizenötször annyi újságíró tud zavartalanul dolgozni, mint a képviselői irodaházban, egyedül az nehezíti a munkát, hogy wifi az egyelőre természetesen nincs.

Fotó: RPD

A legtöbb szék az újságírókkal szemközt, a BOK Sportcsarnok felőli oldalon kialakított VIP-részen áll üresen, de ez nagyjából minden válogatott meccsen így szokott lenni.

Orbán Viktor kisbusza már jó másfél órával a meccs kezdése előtt a parkolóban állt, azaz a miniszterelnök is rákészült az alkalomra.

A bejutás egyébként elég simán zajlik, egyedül a büféknél alakulnak ki tömegjelenetek a rántott húsos szendvicsekért folytatott versenyben.

A magyar válogatott tartalékos felállásban kezd, nem csak a sok sérült miatt, hanem mert kedden Wales-ben sorsdöntő EB-selejtezőt játszik a csapat. Dzsudzsák Balázs, Szalai Ádám és Szoboszlai Dominik azért így is ott van a kezdőben:

Magyarország: Dibusz Dénes - Lang Ádám, Korhut Mihály, Baráth Botond, Bese Barnabás - Vida Máté, Kalmár Zsolt, Szoboszlai Dominik, Dzsudzsák Balázs - Varga Roland, Szalai Ádám.

Uruguay: Muslera - Godin, Gonzalez, Coates, Vina - Rodriguez, Bentancur, Valverde, Lozano - Suarez, Cavani.