Hétfőn havazhat

Az eumet.hu azt írja, ma késő délutántól, estétől nyugaton, éjjel országszerte több hullámban érkező esőket hozó ciklon éri el térségünket. Délutántól főleg nyugaton és délen élénkül a déli szél, éjjel a borongós időben országszerte lehet több-kevesebb eső.

Csütörtökön is borongós idő lesz a jellemző, bárhol eshet eső, főleg északon. Éjjel átmenetileg fel is szakadozhat a felhőtakaró, de éjszaka is lesznek elszórtan kisebb esők, inkább a Tiszántúlon.

Pénteken erősen felhős lesz az ég, főleg a Dunántúlon, és a középső országrészben kisebb záporeső is előfordulhat.

Szombaton megerősödik az északnyugati szél, így hidegebb levegő áramlik az országba. Változékony időjárás várható, átmeneti napos és erősebben felhős időszakok is lehetnek, többfelé esővel, záporokkal.

Vasárnap napsütés és elvékonyodó pára- és rétegfelhőzet lesz a jellemző, de északon, északkeleten és a nyugati határvidéken előfordulhat futó hózápor. Éjszaka jöhet sok csapadék nyugat felől. Északnyugaton havazás, délen eső a valószínűbb.

Emberek gyalogolnak a sűrű hóesésben a 61-es úton Nagykanizsánál 2017. január 13-án. Fotó: Varga György/MTI