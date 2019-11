A közmédia nagyjából úgy kommunikál már a nemzetközi médiával, mint egy részeg kommentelő

Először álljon itt a közlemény a maga kifejlett szépségében. Aki a közmédia oldalán kattint rá, az nem is talál más fogódzót, kész, ennyi, ez alapján kell eligazodnia a történetben az egyszeri adófizetőnek.

Kiadó: MTVA Sajtó Osztály (sic)

Cím: Újabb hazugságot terjeszt a sánta kutya média

Budapest, 2019. november 29., péntek (OTS) - Mindent megtesz a sánta kutya média azért, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet a közmédiával szemben keltett botrányos hazugságról, amivel tegnap buktak le. Beigazolódott ugyanis, hogy éppen a liberális online média világa az, amely számon tartja bizonyos produkciókban, művészeti alkotások kapcsán az abban szereplő személyek szexuális beállítottságát. Hazugságuknak még nagyobb feneket kerítve arra sem voltak restek, hogy az ügyüknek nemzetközi figyelmet színlelve a Népszava volt munkatársa írt a The Guardian című brit lapban egy cikket, amit így a többi nemzetközi sajtóorgánum is átvett. Lebukásuk miatt ma újabb frontális támadást intéztek, és újabb hazugsággal vádolták a közmédiát. Úgy látszik, hogy próbálnak mindent megtenni azért, hogy elfeledtessék azt a skandallumot, amit okoztak. Hiába! A hazugság soha nem válik igazzá.



Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) megbízott vezérigazgatója Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ha valaki esetleg nem értené, miről van szó, ne vádolja magát: a közlemény a tájékoztatás legalapvetőbb kívánalmainak sem tesz eleget, nem mondja el, mire reagál, mit vitat, mit állít, csak nyelvileg széteső, gondolatilag zilált mondatokban vagdalkozik.

A történet eleje úgy hangzik, hogy Magyarország nem indul az Eurovíziós Dalfesztiválon. A magyar induló kiválasztása az utóbbi években a köztévé A Dal című tehetségkutatójában zajlott, a műsor alkotói október végén ki is adtak egy közleményt, hogy várják a jelentkezőket, azonban már abban a nyilatkozatban is szerepelt, hogy „az eurovíziós indulás helyett közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit, az általuk létrehozott értékteremtő produkciókat segítik”. A 444 idáig követte a sztorit, és valahogy túltettük magunkat a sokkon.

Az Index és a Guardian azonban arról írt, külön-külön belső forrásokra hivatkozva, hogy az elsőre érthetetlen döntés (hiszen pénz van rá, és korábban sokan dicsérték a közmédia vezetői közül nyilvánosan) mögött az MTVA-n belül sokan a melegellenes hangulatot sejtik. Figyelem: egyik lap sem állította, hogy bizonyíthatóan ezért léptünk ki a versenyből, csupán azt, hogy házon belül is erről szólnak a pletykák. Az Index még annyit tett ehhez hozzá, szintén névtelen forrásra, forrásokra hivatkozva, hogy egyesek szerint „most lett elege a kormánynak és a közmédia felső vezetésének az Eurovíziós Dalfesztivál túlságosan toleráns, multikulti világából és az úgynevezett »buzilobbiból«, ahogy többen is fogalmaztak.”

Ezek a hazai közönségnek aligha megdöbbentő feltételezések, a nyilvános kommunikációból is lehet következtetni rájuk. Elég csak elővenni azt a köztévés híradós anyagot 2014-ben, amelyben hosszan ecsetelik, milyen nagy dolog az egész országnak Kállay-Saunders András ötödik helyes szereplése az Eurovíziós Dalfesztiválon, megszólal az MTVA vezérigazgatója, de a hosszú anyagból kimarad egy apróság: a győztes említése. Igen, ebben az évben nyert Conhita Wurst. Akinek a győzelmét az akkor még fideszes Heti Válasz a meleglobbi térnyerésével magyarázta.

Nyugaton azonban már jóval durvábban hangzik a felvetés, ezért aztán végigsöpört a hír az angol nyelvű médián. Olyan erővel, hogy az elmúlt napokban nem csak az MTVA adott ki dühös közleményeket, hanem Kovács Zoltán kormányszóvivő is csatába indult a blogján és a Twitteren.

Nem fogom végignézni az ezzel röviden foglalkozó összes cikket, biztos van bennük sok felületes vagy túlzó megfogalmazás, de a kiindulási pontként szolgáló Guardian-cikk tisztességesen jár el. Idézi a forrását a belső pletykákkal, idézi az elmúlt hónapokból a pedofilozó Kövér Lászlót, a kólás plakátokra rárontó Boldog Istvánt, illetve az Eurovíziót „homoszexuális flottatüntetésnek”, „gusztustalan, erőltetett, propagandisztikus másságfesztiválnak” nevező Bencsik Andrást, és levonja a címbe emelt következtetést: Magyarország kilép az Eurovíziós Dalfesztiválból, miközben erősödik az LMBTQ+-ellenes retorika.

A köztévé tegnap majdnem 6 percet áldozott arra a Híradójából, hogy válaszoljon a „nemzetközi sajtóhadjáratra”. Ebben nem győzték elégszer elismételni, hogy nem lehet máshogy értelmezni ezeket a cikkeket, mint hogy a Guardian és bizonyos sajtótermékek „szexuális beállítottságuk alapján tartanak nyilván világszerte elismert előadóművészeket”.

A fent idézett közlemény is ezzel támad, de nekem mégis az a kedvenc vonulatom benne, amikor azzal jönnek, hogy tulajdonképpen nem is érdekelte volna ez a külföldi lapokat, ha a Népszava újságírója nem nyomja be a sztorit a Guardianba. A valóságban persze a cikk egyik szerzője Shaun Walker, az egyik legismertebb kelet-európai tudósító, és társszerzője Garamvölgyi Flóra. A nemzetközi érdeklődés mértékéről pedig meggyőződhetett azóta a közmédia.

Mondjuk a közlemény utolsó mondata sem hangzik rosszul.