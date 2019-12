Lázár János elintézte: csökken a trafikok száma

Időszerűvé vált a 2013-ban bevezetett trafikrendszer alaposabb áttekintése, amit az egykori Miniszterelnökséget vezető miniszter, most a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos, meg is tett. Kedden pedig meg is szavazta az Országgyűlés kormánypárti többsége. Lázár János finomítása szerint



az e-cigik is beköltöznek a trafikokba, azok "minden formája csak dohányboltban lesz értékesíthető."

Ugyanekkor a nikotinmentes e-cigaretta töltőlötty is jövedéki termékké válik. Adómértéke: 20 forint/milliliter.

És bővül a trafikokban árulható termékek köre: a papírzsepkendővel.

Lázár legradikálisabb reszelése a rendszeren, hogy

megemelte a kiosztható koncessziók küszöbértékét, ami a trafikok számának csökkenését jelenti.

Eddig 3000 lakos után lehetett egy koncessziót kiosztani, a jövőben pedig 4000-től. Egy 240 ezres város esetében az eddigi 80-ról 60-ra csökken a kiosztható trafikmutyik száma. Ez a változás