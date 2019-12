Hiába vezetett hét góllal is, végül kikapott és nem jutott ki az olimpiára a női kézilabdaválogatott

Tomori Zsuzsanna a Japánban rendezett olimpiai kvalifikációs nõi kézilabda-világbajnokság C csoportjának utolsó, 5. fordulójában játszott Magyarország – Románia mérkõzésen. A magyarok kikaptak, kiestek, az olimpián sem indulhatnak. Fotó: Jamamura Hirosi/MTI/MTVA

Kiesett a női kézilabda-világbajnokságon Magyarország, így a jövő évi olimpiai selejtezőn sem indulhat, így már garantáltan nem lesz ott a tokiói olimpián. Magyarország az utolsó csoportmeccsén úgy kapott ki egy góllal Romániától, hogy az ellenfél az utolsó percben egyenlített, majd szerezte meg a győzelmet.

A magyar csapat az első félidő vége felé hét góllal is vezetett már, a második félidőt hat gólos előnnyel kezdte. Még a második félidő hajrájában is 2-3 gól volt a magyar csapat előnye, innen sikerült kikapni, és kiesni a vébéről, olimpiáról. (Via Index)