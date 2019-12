Kovács Zoltán ma ebédidőre már tízszer írta ki az internetre, hogy #SorosOrchestra

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Ihletett állapotba került a mai brüsszeli hetes cikkelyes meghallgatástól a kormány nemzetközi kommunikációs szupertandeme.

Arról már reggel beszámoltunk, hogy Varga Judit igazságügy-miniszter fantasy-köntösbe öltöztette a jogállamisági eljárást („A végén mindig a jó győz”, írta) - Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár viszont más utat választott.

Csak ma eddig személy szerint tízszer írta ki különböző fórumokra új leleményét, a Soros-kórust, vagy, ahogy a Twitteren mondja #SorosOrchestrát.

A Twitteren az első említés után:

Még hatszor ismételte meg:

Erre a képre csak három fér, további államtitkári #SorosOrchestrákért KATT IDE

De nem csak Twitteren van élet. Instagramon következett az illiberális Expendables poszter:

„Ready to go against the tide – and to face the Soros orchestra #work #brussels #tuesday #zoltanspox #hungary #mik” - szögezte le az államtitkár.



És hogy a magyar közönség se maradjon le, Facebookon közölte, „már Brüsszelben, 10 órától folytatódik a boszorkányüldözés Magyarország ellen, ahol a Soros-szervezetek kórusa újra fellép”.

És már csak egy további Facebook-poszt hiányzott, hogy meglegyen a 10 ebédidőre, de arra sem kellett túl sokat várni.