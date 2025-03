Tüntetők fogadták a sípályán J.D. Vance-t, akit sikerült is elriasztaniuk

Ezres nagyságrendű tüntető fogadta a Vermont állambeli Mad River Valley síterepén az oda pihenni érkező J. D. Vance amerikai alelnököt. Bár az eseményt valamivel korábban meghirdették Zelenszkij ukrán elnök Fehér Ház-i látogatásánál, a tiltakozók által magasba emelt feliratok közül sok erre az eseményre reagált. Mint például az „ÁRULÓ VANCE, ORORSZORSZÁGBA MENJ SÍELNI!” vagy a „Vance országunk szégyene", a „J.D. Vance, Zelenszkij 10X akkora férfi,, mint te” vagy a „Trump Putyint szolgálja”.

Azt egy hete tudni lehetett, hogy Vance Vermontba jön síelni - érdekesség, az állam kormányzója igazi ritkaságnak számító Trump-ellenes republikánus, Phil Scott - még azt is előre közölték, hogy a warreni Pitcher Innben fog lakni. A településen szombat-vasárnap emiatt egymást érték a tüntetések, a főutcán és a szálláshely előtt is, illetve magán a pályán. A legnagyobb bejelentett demonstráció az új adminisztráció eddigi húzásaira reflektált, de volt palesztinpárti megmozdulás is a Pitcher Inn előtt.

Amikor elterjedt, hogy az alelnök egy bizonyos lifttel síelni, magán a pályán is tüntetők jelentek meg, de nem találkoztak a politikussal. A tiltakozás hevességét látva Vance sajtóhírek szerint visszavonulót fújt és ismeretlen helyre távozott.

Álltak tüntetők a főutca mentén és épületek előtt is, illetve autókaravánokat is szerveztek. Volt kisebb Vance és Trump-párti ellentüntetés is.

Az alelnök kritikusai párhuzamot vontak aközött, hogy míg Vance-t néhány tüntető megfutamította, Zelenszkij a Fehér Házi kellemetlen percek után elindult vissza az oroszok által támadott Ukrajnába.

A Fehér Házi-i találkozóra reagálva kisebb tünentéseket tartottak a New York-i Times Square-en, Bostonban és Kaliforniában - jelentette a Guardian.