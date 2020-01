Magyarországon több a profi focista, mint Németországban vagy a világranglistát vezető, vb-bronzérmes Belgiumban

Különleges éves statisztikai jelentést publikált a FIFA a világ focijáról. Azért különleges, mert a felmérés történetében először mind a 211 tagország kitöltötte az elektronikus kérdőívet. És azért is az, mert objektíven összehasonlíthatóvá teszi annak egy részét, ami a magyar futballban folyik.



A Nemzeti Sport által kiszúrt és gyorselemzett dokumentumot mi is átfutottuk, és olyan számokat találtunk benne, amik még a focirajongókat is meglephetik, az adójukból a magyar futballt finanszírozó, nem rajongó állampolgárokról nem is beszélve.

Az egyik lesokkolóbb eredményt a legelső rubrika hozta, ahol azt vizsgálták, hogy melyik országban hány profi focista játszik.

Nálunk 1168. Ez önmagában nem sokat mond. Az talán többet, hogy

lakosságszámra vetítve nálunk akad az egyik legtöbb profi játékos az egész világon, több, mint az aktuális világbajnoknál, a világranglista vezetőjénél vagy a legnagyobb játékosexportőrnél. De ha az abszolút számokat nézzük, nálunk darabra is több megélhetési focista akad, mint a kőgazdag, szuper eredményes és nyolcszor nagyobb népességű Németországban vagy a nálunk csak kevéssel nagyobb, de ranglistavezető Belgiumban.

Miközben a magyar futballt - ellentében a legtöbb vizsgált országgal - szinte 100 százalékban az állam finanszírozza, közpénzből. Hogy még durvább legyen, az adófizetők pénzre mégcsak nem is kizárólag magyarokra megy el: a magyarországi profik 29 százaléka külföldi.

De nézzük, mit jelentenek ezek a magyar értékek világszintű összehasonlításban!

Brazília nemcsak a világ talán leghíresebb fociországa, de az egyik legnagyobb játékosexportőr is, ahol feltehetőleg különösen megéri profi focistának lenni. Ennek megfelelően itt van a második legtöbb profi futballista az egész világon, konkrétan 9177. Ez azt jelenti, hogy a világ ötödik legnépesebb országában - 209 millióan lakják - egymillió lakosra 43,9, azaz legyünk nagyvonalúak, 44 darab főállású focista jut. Ehhez képes Magyarországon majdnem háromszor ennyi, 119,2 professzionális focista jut egymillió lakosra.

Anglia nemcsak a foci kitalálója, de itt tartják a világ legtöbb helyen közvetített és legnagyobb pénzeket mozgató bajnokságát is. Elég népes és kifejezetten gazdag országról beszélünk ráadásul, négy profi osztállyal, nem is meglepő, hogy itt találták a harmadik legtöbb profi focistát a világon, 5935-öt. De lakosságszámra vetítve ők is elbújhatnak Magyarország mellett, az egymillió lakosra vetített 89,2 profijukkal.

Ha az eredményességet nézzük, Franciaország mint aktuális világbajnok mindenképpen mércét jelent. Ráadásul tehetős ország, amelynek a bajnokságát, ha nem is éri el a spanyol-angol-német-olasz négyes szintjét - a topligák közé szokták sorolni. Szószaporítás helyett jöjjenek a kijózanító számok: 3264 profijukkal a brazilokéhoz hasonló, a magyar érték durván harmadát kitevő, 48,4/egymilliós arányszámot tudnak csak felmutatni.

Szintén érdekes összehasonlítási alap Németország. Stabilan erős válogatottal, ízlés szerint az egész világ 3. vagy 4. legerősebb bajnokságával, különösen magas helyszíni nézőszámokkal és bombaerős gazdasággal. Kapaszkodj: Németországban abszolút értelemben is kevesebb profi focista van, mint nálunk: 1066 darab. Ami annyit jelent, hogy egymillió lakosra vetítve alig több, mint tizedannyi náuk az igazi profi, mint nálunk: 13,2.

Brazília, Anglia és társaik egészen más dimenziót jelentenek, mint Magyarország, így az esetleges demagógiát elkerülendő keressünk jobb összehasonlítási alapot. Mondjuk Belgiumot. Ők azért tűnnek jó példának, mert 11,5 millió lakosukkal méretre nagyjából hozzánk hasonlóak, viszont összehasonlíthatatlanul eredményesebbek: ők vezetik a világranglistát, a legutóbbi világbajnokságon pedig bronzérmet nyertek. Belgium ráadásul jelentős játékosexportőr, a válogatott ászai a legerősebb európai bajnokságokban játszanak, így a motiváció is megvan a profivá válásra. Belgiumban ehhez képest 798 állampolgár él futballozásból, ami lakosságszámra vetítve 69,4 profi focista per egymillió lakos, vagyis a magyarországi aránynak alig több, mint a fele.

Kapásból nem tudtam persze végigszámolni az összes szóba jöhető ország adatait, de elsőre egyetlen olyan, a mi szempontunkból érdekes országot találtam, ahol a profi játékosok lakosságszámhoz mért aránya meghaladta a miénket. Ez Horvátország volt, ahol a 4,3 millió lakoshoz képest 826 focista él focizásból, ami 192 profi/egymilliós értéket jelent. Erre mélyfúrásos adatbányászat nélkül az a magyarázat kínálkozik, hogy Horvátország közismerten komoly játékosexportőr - tavaly is tízszer annyiért adtak el játékost, mint vettek - miközben legatyásodott gazdaságtól szenvedő ország, így ott állami beavatkozás nélkül is a kitörés egyik lehetséges útja a piacképes futballistává való válás.