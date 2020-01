Nem tartja magát cigánygyülőlnek a miskolci orvosigazgató, aki a 168 óra szerint eltávolíttatta egy nő mindkét petevezetékét

Megszólalt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház orvosigazgatója, Nagy Gábor. Róla írt cikket a 168 Óra, amiben azt állították, hogy az orvos egy fiatal nő tudomása nélkül távolíttatta el mindkét petevezetékét. A lap a nő beszámolója és a birtokukba került szövettani dokumentumok alapján írta ezt, ráadásul ennek hátterében a 168 Óra szerint rasszizmus is állhat. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó orvosigazgató szerint nem igaz, amit a 168 Óra írt.

A 168 órának nyilatkozva a nő azt mondta, hogy 2016 októberben várandósan kisebb hasi fájdalmai voltak, amivel orvoshoz fordult. Mivel ekkor már öt vetélésen volt túl, azt javasolta az orvosa, hogy menjen kórházba. Ott a főorvos méhen kívüli terhességet diagnosztizált a nőnél, emiatt szinte azonnal meg is műtötték. A 168 Óra szerint annak ellenére, hogy nem volt nyoma méhen kívüli terhességnek, kivették a nő egyik petevezetékét, a másiknak pedig egy ciszta miatt egy 3 centiméteres szakaszát távolították el, végérvényesen megfosztva az ekkor 23 éves lányt a lehetőségtől, hogy természetes úton teherbe ehessen.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Nagy Gábor - aki tíz éve vezeti a miskolci kórház szülész-nőgyógyászati osztályát - szerint a nő egyértelmű panaszokkal, többek között görcsös alhasi fájdalmakkal jelentkezett be a kórházba. Nagy szerint először a járó, azután a fekvőbeteg osztályra vették fel, vagyis nem műtötték meg azonnal, csak azután, hogy a páciens panaszai fokozódtak, és az ultrahang vizsgálattal is kimutatták, hogy a hasában vér keletkezett. „Felmerült a gyanú, majd egyértelművé vált a méhen kívüli terhesség” - mondja Nagy, aki szerint ekkor már szakmai konzultációt is összehívtak, így került az ő látókörébe a beteg. Hamarosan aztán biztossá vált, hogy meg kell operálni a nőt.

Az operációt nem Nagy végezte, hanem két kollégája, „egy szakorvosjelölt és egy nagy tapasztalattal rendelkező főorvos” - írja a Magyar Nemzet. Nagy abból, ahogy kollégái leírták a műtétet, szintén bizonyítva látja - a szabad hasüregi vérzés miatt -, hogy méhen kívüli terhesség volt.



A méhen kivüli terhességről és emiatt az egyik petevezetékének az eltávolításáról tájékoztatták a nőt is a műtét előtt és után is. Utólag viszont a nő azt állítja, hogy téves lehetett Nagy orvosigazgató diagnózisa, amit már az első kórszövettani lelet sem igazolt, csak egy utólag készült második. Ráadásul nemcsak az egyik, hanem mindkét petevezetékét érintette a műtét, amiről őt nem tájékoztatták. Így az számára csak most, három évvel később derült ki, hogy természetesen úton már nem eshetett teherbe. A másik petevezetékének egy 3 centiméteres szakaszát egy ciszta miatt távolították el.

„Az feltűnt, hogy míg korábban rendkívül könnyen és gyorsan estem teherbe, a 2016 októberi műtétem után egyszer sem lettem terhes. Most már azt is látom, hogy annak is igen nagy a valószínűsége, hogy nem volt méhen kívüli terhességem sem, azaz egyik petevezetékemet sem kellett volna eltávolítani” - mondta a nő.



Nagy szerint a műtét során a nőnek csak az egyik petevezetékét távolították el. Erről konzultált is a kollégáival, akik műtét közben hívták fel, hogy szakmai tanácsot kérjenek. Azért döntöttek az eltávolítás mellett, „mert különben újabb méhen kívüli terhesség veszélye állna fenn” – mondta az orvosigazgató. A ciszta miatti beavatkozásról, ami a másik petevezetéket érintette, a Magyar Nemzetben nem esik szó.

A 168 Óra azt írta, hogy ebben a műtét közbeni telefonbeszélgetésben a kollégái azt jelezték az orvosigazgatónak, hogy méhen kívüli terhességet nem találnak, mert Nagy állítólag annyit mondott: „Vegyétek ki mindkét petevezetékét ennek a büdös cigánynak, ne szaporodjanak!”. A 168 Óra úgy fogalmaz: „Bár egyelőre nem bizonyított tény, azt, hogy ez a mondat elhangzott, több forrásból is megerősítették, és többeknél túl is lépte a tűréshatárt”. A lap szerint Nagy romagyűlölete kollégái előtt is ismert, azt egyelőre tisztázni kel, hogy ez volt-e az oka a beavatkozásnak.

Nagy erre azt válaszolta, hogy nem cigánygyűlölő, ha az lenne, már rég nem a BAZ megyei kórházban dolgozna. „Ráadásul az operált nő, akiről szó van, nem is roma származású, tehát semmi alapja nincs a vádaskodásoknak: aki azt állítja, hogy én ilyet mondtam, önmagát cáfolja” – fogalmazott.



A nő valóban elmondta a 168 Órának, hogy nem roma, „mindemellett a cigány embertársaim nevében is sértőnek, megalázónak tartom az osztályvezető lekicsinylő, embertelen eljárását, viselkedését, feltéve, hogy bebizonyosodik embertelen utasítása”.

A megműtött asszony egyébként úgy értesült arról, hogy természetesen úton nem tud már teherbe esni, hogy valaki feljelentést tett az ügyében az orvos és a kórház ellen, és beidézték meghallgatásra a rendőrségre. A feljelentő a nőről szóló orvosi dokumentációt nyilvánosságra hozta, aki innen tudta meg, hogy pontosan mi is történt vele, azaz, hogy „mindkét petevezetőjét eltávolították”.

Nagy szerint fotók bizonyítják, hogy nem vették ki a nő mindkét petevezetőjét. Szerinte a zárójelentésben is mindent világosan leírtak. „Természetesen, ha a nőnek valóban nem lenne többé lehetősége természetes úton teherbe esni, ezt is beleírtuk volna, de ahogy egy vesével is tovább tud élni egy ember, úgy egy petevezetővel is képes gyermeket kihordani és világra hozni” – fejtette ki az orvosigazgató.

Ehhez képest a 168 Óra szerint a szövettani leletből az derül ki, hogy a nőnek mind a két petevezetéket eltávolították. A szövettani jelentésből kettő is készült. Az elsőben még a méhen kívüli terhesség gyanúja sem szerepelt, ez a másodikba került be.

Amiről Nagy azt mondja, hogy valóban módosult a szövettani lelet, de „a napi gyakorlatban természetes, hogy utólagosan áttekintjük valamennyi szövettani eredményt és beillesztjük a beteg kórlefolyásába. Ha nem egyezik, akkor kutatjuk ennek az okát, ami éppen a gondos és lelkiismeretes gyógyítás bizonyítéka” .

A 168 Óra a náluk lévő papírok alapján orvosokat kérdezett meg. A válaszaik alapján nem tűnik szakmailag indokoltnak a drasztikus beavatkozás, mert ha felmerül a méhen kívüli terhesség gyanúja, és az anya nincs életveszélyben, várni kell, a helyzetet megoldhatja spontán felszívódás, de gyógyszeresen is lehet kezelni. A leletek alapján egyik megkérdezett sem látta igazoltnak még a diagnózist sem. Az első patológiai lelet egyértelműen kizárta a méhen kívüli terhességet, majd a főorvos által kért újbóli szövettani vizsgálat is legfeljebb az esetleges gyanút mondja ki, ami meglehetősen kevés egy azonnali és ilyen drasztikus beavatkozáshoz. A nő is beszélt orvosokkal, akik szerint indokolatlan volt a másik petevezetőjének az eltávolítása a ciszta miatt a petevezető részlettel együtt.

Az ügyben nyomozás folyik, ami tisztázhatja majd az egymásnak ellentmondó állításokat.