Peking figyelmeztette a kínai kádereket, hogy senki ne próbálja meg eltussolni az újfajta vírus fertőzéseit

Óvintézkedéseket vezettek be a közép-kínai Vuhanban a tüdőgyulladás-járvány megfékezésére, miután egyik napról a másikra élesen megváltozott a hivatalos kommunikáció az újonnan azonosított koronavírus terjedésével kapcsolatban.



A 11 millió lakosú kínai város nemzetközi repülőterén és vasútállomásain ellenőrzik az utasok testhőmérsékletét, és karantén alá helyezik mindazokat, akiknél lázas tüneteket tapasztalnak. A hatóságok továbbá szúrópróbaszerűen átvizsgálják a Vuhanba érkező és a várost elhagyó járműveket, hogy megakadályozzák élőállatok szállítását, miután szakértők szerint a vírus eredetileg állatról terjedhetett át emberre.

Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

Az intézkedések miatt járataikat lekéső utasoknak több kínai légitársaság a repülőjegy teljes árának visszafizetését ajánlotta fel kárpótlásképpen. A kínai állami vasúttársaság szintén kártérítést ígért azoknak, akik a városban ragadnak.

A pénteken kezdődő holdújévi munkaszünet miatt minden évben megugrik az utasforgalom Kínában. A mozgó dátumú, idén január 10. és február 18. közé eső ünnep időszaka hagyományosan utazási csúcsszezon, ezalatt mintegy 3 milliárd alkalommal kelnek útra emberek országszerte különféle közlekedési eszközökön. A vuhani repülőtér ebben az időszakban közel 3,5 millió utast fogad, míg vasúton csaknem 24,4 millióan közelíthetik meg, vagy hagyhatják el a várost - írja a China Daily kínai pártlap.

A Vuhanban december közepén megjelent tüdőgyulladás-járványról eddig zömében szűkszavú tudósításokat közöltek Kínában, és egészen hétfőig nem jelentettek egyetlen esetet sem máshonnan.

Hétfőn azonban fordulat következett be a hivatalos kommunikációban: a vuhani fertőzöttek jelentősen megugrott száma mellett a fertőzés jelenlétének hírét adták közre más kínai nagyvárosokból is, illetve a helyzet kapcsán első alkalommal megszólalt a kínai elnök.

Szintén hétfőn Csung Nan-san, a járvány ügyében vizsgálatot folytató bizottság vezetője, akit Kínában a 17 évvel korábbi SARS-járvány elleni küzdelem egyik kulcsszereplőjeként ismernek,

megerősítette, hogy a vírus emberről emberre terjed, mindazonáltal azonnali intézkedésekkel a járvány megfékezhető.

A megváltozott kommunikáció jeleként kedden a kínai sajtó fokozott figyelmet szentelt a vírusnak, és a kínai közösségi oldalakon is érzékelhetően megnőtt a témában megosztott híradások és bejegyzések száma.

A Zsenmin Zsipao című kínai pártlap kedden a Nemzeti Egészségügyi Bizottság közlésére hivatkozva arról számolt be internetes oldalán, hogy hétfőn éjfélig az ország négy részén - a Vuhannak helyet adó Hupej tartományban, Pekingben, a dél-kínai Kuangtung tartományban, illetve Sanghajban - összesen 291 esetben erősítették még a fertőzés megjelenését, de a helyi kormányzatok kedden gyors egymásutánban közölték jelentéseiket a fertőzöttek növekvő számáról, amiből a járvány földrajzi terjedése is kiolvasható: a kelet-kínai Csöcsiang tartományban, és az ország északi részén található Tiencsin városban is diagnosztizáltak már fertőzötteket.

A koronavírussal fertőzött betegekkel kapcsolatba kerültek száma hétfő éjfélig 1739 volt, közülük 817 embernél már kizárták a fertőzés lehetőségét, 922 embert azonban még orvosi megfigyelés alatt tartanak. A vuhani egészségügyi bizottság emellett kedden közölte, hogy a betegségben további két ember meghalt, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma hatra nőtt.

A Hongkongi Egyetem járványügyi központjának kedden közzétett tanulmánya szerint a járványnak mostanra már húsz kínai nagyvárosba kellett elérnie. A járvány terjedésének utazási és egyéb adatok felhasználásával készült modellezése alapján az egyetem szakértői a fertőzöttek számát Vuhanban 1343-ra, míg további húsz kínai nagyvárosban összesen 116-ra becsülték. A tanulmány egyúttal arra is rámutatott, hogy a járvány nem érte le Hongkongot, ahol mindmáig egy esetben sem állapították meg a vírus jelenlétét - derül ki a South China Morning Post című hongkongi lap internetes oldalán megjelent cikkből.

A Központi Politikai és Jogi Ügyek Bizottsága a Kínában népszerű WeChat közösségi oldalon kedden közzétett bejegyzésben felszólította a kádereket, hogy ne próbálják elkendőzni a vírus terjedését, mindazok számára pedig, akik információt tartanának vissza a járványról, súlyos büntetést és "örök szégyent" helyezett kilátásba. "Az évezred bűnöse lesz a párt és a nép számára az, aki a politikusok megítélését helyezi az emberek érdekei fölé" - írták a kemény hangvételű felhívásban, melyben Hszi Csin-ping kínai elnök hétfői utasítását idézték arra vonatkozóan, hogy a járvány terjedését meg kell fékezni, és mindenekelőtt az emberek biztonságát kell szem előtt tartani.

A hivatal a 2002 és 2003 között Kínában tomboló, világszerte több mint hétszáz áldozatot követelő atípusos tüdőgyulladás (SARS) járványának tanulságait hozta fel, példaként rámutatva, hogy a késleltetett és a valós helyzetet palástoló jelentések aláásták a kormányzat szavahihetőségét, és megingatták a társadalom stabilitását. "Önmagunk becsapásával csak rontunk a helyzeten. Egy ellenőrzés alatt tartható természeti csapásból így hatalmas költségekkel járó, ember okozta katasztrófa válhat" - figyelmeztettek. (MTI, BBC)