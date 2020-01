Az indonéz elnökkel találkozó Orbán letárgyalt magának évi három indonéz játékost a fociakadémiájára

Helyi hírforrások szerint a Joko “Jokowi” Widodo indonéz elnököt meglátogató Orbán Viktor miniszterelnök egy rakás politikai és gazdasági együttműködés mellett futballügyben is tágyalt és sikerült is megállapodnia. Méghozzá arról, hogy - a Jakarta Post cikke szerint - évente legfeljebb három indonéz játékos beiratkozhat az egyik legjobb magyar fociakadémiára. Egy helyi sportújság cikkéből az is kiderül, hogy ez nem más, mint a Puskás Akadémia.



A fociügyi együttműködésről ebben a videóban Retno Marsudi indonéz külügyminiszter is említést tesz. (A fordításért köszönet Zitának!)

Kísértetiesen hasonló játszódott le pár éve a mongolokkal. Orbán miniszterelnök szinte napra pontosan négy évvel ezelőtt, 2016. januárjában hivatalos látogatást tett Mongóliában, ahol tárgyalt az ország miniszterelnökével és elnökével is. Nem sokkal később kiderült, hogy a két ország labdarúgó szövetsége együttműködési megállapodást kötött arról, hogy minden évben két tehetséges mongol fiatal iratkozhat be a Puskás Akadémiára. És ha valamelyikük különösen jó, azt leigazolja a Puskás. Így lett Mongólia törénetének első profi európai légiósa Ganbold Ganbajar. A támadó középpályás máig a PFLA ifjúsági csapatának tagja.

Nem teljesen egyértelmű, de az ulánbátori magyar nagykövetség egy 2017-es Facebook-posztja alapján elképzelhető, hogy a mongol játékosok befogadása anyagi hasznot is hoz az akadémiának, méghozzá fejenként és évente 4,5 millió forintot. Ebben a bejegyzésben ugyanis a következő szerepelt:

"A Mongol Futball Szövetséggel együttműködő Ikh Mongol Alapítvány szponzorálja a gyerekek utazási költségeit. A repülőjegyeket a Mongol Futball Szövetség elnöke, A. Ganbaatar adta át a gyerekeknek és a szülőknek. Az Akadémia éves tandíja 15000,- USA Dollár. A futballszövetség reméli, hogy a Darkhan-uul megyei önkormányzat és a Deren Futball Klub is segíti majd ezeket a fiatal sportolókat a jövőben."

Orbán és stábja persze nemcsak fociról tárgyalt a világ legnépesebb muszlim országában, Indonéziában. Megbeszélést folytattak 100 indonéz egyetemista magyar ösztöndíjáról, víztiszítási együttműködésről, egy katonai és egy polgári rákkórház felépítéséről, egy eletronikus autópályadíj-fizető rendszer kiépítéséről és kölcsönös befektetésekről. És szó esett arról is, hogy Magyarország támogatná, hogy az indonéz állampolgárok vízummentesen vagy könnyített feltételekkel utazhassanak be az EU-ba.