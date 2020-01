Papagájrajongó fideszes és ellenzéki kényszerjelölt mosná le Győrről a Borkai-foltot

Vasárnap eldől, kormánypárti kézen marad-e Győr a szexbotrányáról elhíresült Borkai Zsolt lemondása után.

A Fidesz egy kardiológust, Dézsi Csaba Andrást indítja, aki Borkai házon belüli ellenfeleként határozza meg magát.

Az ellenzék pedig hosszas keresgélés után az MSZP-s Pollreisz Balázs mellett kötött ki, aki igyekszik elhitetni a győriekkel: Borkai=Fidesz.

Október óta az ország hat legnépesebb településéből csak kettőben van hatalmon a Fidesz. Ha rosszul alakul számukra a győri időközi választás, egyedül Debrecen maradna nekik.

Vasárnap ugyanis új polgármestere lesz a „bezzegvárosnak”, ahogy Orbán Viktor nevezte 2017-ben. A miniszterelnök két éve még Borkai Zsolttal írt alá megállapodást többek közt egy új körgyűrű, egy híd, egy hangversenyterem és egy mentőállomás megépítéséről. A bejelentéskor valószínűleg nem tudta, hogy a polgármester egy jachton készült szexvideóba és az így előkerült korrupciós vádakba fog belebukni 2019-ben.

Orbán és Borkai 2017-ben Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az adriai szexpartiról 2018 őszén szereztek tudomást a Fideszben, legalábbis pénteki hírek szerint Kubatov Gábor pártigazgató ekkor figyelmeztette Borkait a veszélyre. Azzal nyugtatta a polgármestert, hogy magánügynek tekintik a dolgot, és az egésznek nem lesz hatása a politikai karrierjére, a kormánypárti média úgyis blokkolni fogja a témát. Ma már tudjuk, hogy Kubatov tévedett, bár Borkait az országos botrány ellenére is újraválasztották októberben. Az egykori tornász 641 szavazattal győzte le Glázer Tímeát, igaz, pont azokban a körzetekben nyert a legnagyobb különbséggel, ahol egy-egy jobbikos képviselő az utolsó pillanatban felrúgta az ellenzéki összefogást. Borkai november elején, a biztos fideszes közgyűlési többség birtokában mondott le a polgármesterségről, bár még ekkor is az ellenzéket vádolta azzal, hogy kuplerájt csinált a városházából. Cserébe a bejáratnál óvszerrel dobálták meg.

Színre lép Borkai régi ellenfele

Egy ideig bizonytalan volt, ki lesz a Fidesz jelöltje a január 26-i időközi választáson, az egykori kézilabdakapus, Pálinger Katalin neve is felmerült, aztán mégis Dézsi Csaba Andrást indították. Ő kardiológusként, kórházi főorvosként és a szívcentrum létrehozójaként jól ismert figura Győrben, ráadásul 25 éve önkormányzati képviselő, egy ideig alpolgármester is volt a szocialista Balogh József mellett. 2002-ben elindult polgármesternek, de alulmaradt Baloghgal szemben.

A 24.hu cikke szerint a 90-es években Dézsi szervezte újjá a győri Fideszt, és ő vitte be a pártba az alig húszéves Szijjártó Pétert is. Amikor kiderült, hogy Balogh nem indul újra 2006-ban, adta volna magát, hogy ismét Dézsi legyen a fideszes jelölt, Orbán Viktor mégis Borkai Zsoltot választotta. A lap szerint ezután a helyi fideszesek Dézsi vezetésével fúrni kezdték Borkait, megnyirbálták a hatásköreit, míg úgy elfajult a helyzet, hogy Kövér László tett rendet a városban. Dézsinek le kellett mondania a frakcióvezetői posztról, és világossá vált, hogy Borkai az úr Győrben.

Most, hogy Borkai nevéből szitokszó lett, Dézsi próbál is a régi ellentétre építeni. „Sokan tudják, hogy volt egy konfliktus, ez Győrben nagy port kavart: bizonyos dolgokkal nem értettem egyet. Nem a polgármester személyével, hanem azokkal a folyamatokkal, amelyek kezdtek kialakulni, kapcsolati hálókkal... Akkor én ezeket szóvá tettem, mert úgy gondoltam, hogy nem ebbe az irányba kellene haladnunk. Sokkal nyitottabb, kommunikatívabb városvezetést képzeltem el” - mondta a SZEMléleknek adott interjújában.

„Folytatni szeretném, ami jó volt, de kigyomlálnám, ami nem oda való. Van gyomlálnivaló, ezt az emberek is látják.” Dézsi - az Index szerint a központi utasítással szembemenve - a kormánykritikus médiával is szóba áll, a 24.hu-nak például azt mondta, „teljesen más vezetői stílust képvisel”, mint Borkai. „Ha az emberek tapasztalni fogják, hogy a polgármesterük valóban érdeklődik a napi problémáik iránt, ha a bevonásukkal érdemi munkát tudunk végezni, akkor hamar el fogják felejteni a Borkai-ügyet, aminek egyébként én magam semmilyen szempontból nem vagyok az érintettje.”

„Az előző városvezetés egy nagyon szűk, zárt érdekcsoport köré épült, ezeket a szálakat nagyon gyorsan el fogom vagdosni” - mondta Dézsi, aki azért a Borkai-botrányba is belekeveredett Somogyi Jánossal közösen dobott piacra egy konyhai mérleget. Dézsi saját bizniszként többek közt narancsízű étrendkiegészítőkkel is kereskedik, egyre jobban menő cége, a Heart Care Kft. tavaly 40,6 milliós árbevétellel 25 milliós profitot ért el.

Papagájszerelem

Dézsi nemcsak azért érdekes karakter, mert látványosan Borkaival szemben határozza meg magát, hanem azért is, mert örömmel tesz közzé szórakoztató jeleneteket az életéből. Ilyenek a papagájai is, akiket külön szobában tart a házában. Sajnos Dézsi már törölte a személyes Facebook-profilját, de még mindig elérhető például ez a videó arról, ahogy Panka fürdik:

A papagájszerelem Dézsi meseírói pályafutásának is hangsúlyos eleme. 2018-ban „Gerzson és Panka kalandjai” címen adott ki könyvet, és a borítót elnézve tagadhatatlan az önéletrajzi ihletettség:



Ahhoz képest, hogy Győr már csak az előzmények miatt is szimbolikus terep, nem beszélve a város gazdasági súlyáról, Orbán Viktor nemhogy nem ment el Győrbe, egyelőre egy szót sem szólt az egész választásról.

A miniszterelnökkel csak egy közös fotóra futotta a Puskás Aréna avatóján, igaz, Palkovics Lászlóval vagy Pintér Sándorral már úgy egyeztetett Dézsi, mintha polgármester lenne, és Kövér László is kiállt mellette.

A Facebook-oldalán főleg helyi arcokat szerepeltet, köztük Németh Árpádot, a helyi MSZP egykori alelnökét, aki most a Fideszt támogatja, és a kormánymédiában is előadta, mennyire csalódott egykori pártjában. Dézsit támogatja Bárány István is, aki ősszel még függetlenként, ellenzéki támogatással jutott be a közgyűlésbe.

Elindult, mert nem volt más

Az ellenzék közös jelöltje, az MSZP-s Pollreisz Balázs viszont Karácsony Gergelytől Márki-Zay Péteren át Fekete-Győr Andrásig egy sor politikust felvonultatott maga mellett. Elmondása szerint jóformán kényszerből lett jelölt, eredetileg köztiszteletben álló civilekben gondolkoztak, de senki sem volt hajlandó elvállalni. Pollreisz 2014 óta önkormányzati képviselő, előtte tíz évig vezette a Gyárvárosi Közösségi Házat, 2018 végétől a párt helyi elnöke. Ősszel alig száz szavazattal bukta el egyéni körzetét a fideszes jelölttel szemben.

A mostani kampányban egyrészt a már ősszel is bedobott „Nincs két Fidesz” szlogennel próbálja átvinni a „Borkai=Fidesz” üzenetet, másrészt átláthatósággal kampányol. Pollreisz azt ígérte, hogy ha megválasztják, a Transparency International segítségével átvilágítja a város összes intézményét, cégét és a szerződéseket, utóbbiakat nyilvánosságra is hozza.

Pollreisz Balázs Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Ha sikerül is nyernie, masszív fideszes többséggel találja majd szembe magát a közgyűlésben. Pollreisz erről azt mondta az Átlátszónak, hogy Márki-Zayhoz hasonlóan nyilvánossá tenné az összes testületi és bizottsági ülést, szerinte Hódmezővásárhelyhez hasonlóan a fideszesek Győrben is kénytelenek lennének alkalmazkodni. „Értik ők is, hogy nem érdemes szembemenni a társadalommal.”

A 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy a fideszes képviselőkkel közösen tartana lakossági fórumokat a fejlesztésre szánt pénzek elköltéséről. „Az emberek előtt vitáznánk arról, hogy ki hova helyezi a hangsúlyokat, aztán a fórumon résztvevők bevonásával születnének meg a kompromisszumok. (...) Egyetlen kormánypárti képviselő sem merné bevállalni, hogy az egyes városrészekben megszületett helyi megállapodásokat utóbb a közgyűlésben pártpolitikai utasításra felrúgja.”

Pollreisz abban bízik, hogy most azok is elmennek szavazni, akik ősszel otthon maradtak (43 százalék volt a részvétel), igaz, közvéleménykutatásra nem volt pénzük, így pontosan nem tudják, mire számíthatnak.

Delfinárium, ingyenes parkolás

Dézsin és Pollreiszen kívül mások is elindultak a polgármesterségért:

Balla Jenő (Összefogás Győrért Egyesület)

Géber József (Mi Hazánk)

Kirchfeld Mária (független)

Hajnal János (független).

Balla ősszel is elindult, de öt százalékot sem kapott, Géber pedig, aki civilben vőfély, csak egyéniben próbálkozott, hasonló eredménnyel. A Turul Tanács által támogatott Hajnal János dupla annyi orvost és ápolót, ingyenes parkolást, Balla pedig delfináriumot ígért, itt videón is megnézheti őket. Kirchfeld szintén elindult ősszel egyéniben, 14 százaléka csak a harmadik helyre volt elég.

Tavaly még a Civilek Győrért Egyesület is állított jelöltet, nem is szerepeltek rosszul (9 százalék), most mégis azt írták, nem indulnak, mert „az önálló győzelem ezúttal nem reális cél”. Helyette Dézsit támogatják.