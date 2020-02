Hirtelen a négyszeresére emelték az orvosi maszk árát

Mióta a Kínából induló koronavírus viharosan terjedni kezdett, egyre nagyobb igény mutatkozik az orvosi maszkra. Bár Budapest utcáin még inkább ritkaság a maszkot viselő ember, biztos, hogy már sokan betáraztak, mert gyakorlatilag már a vírus nemzetközi terjedésének első napjaiban hiánycikk lett a patikákban. Néhány webshopban azonban kapható, így a gyogyaszati.hu URL alatt találtható Medigor áruházban is, ahol kimondottan gyógyászati termékeket kínálnak. Hogy mekkora az igény az orvosi maszkra, már a nyitóoldalon piros nagybetűkkel szedett mondatból kiolvasható:

Január utolsó napjaiban ebből a boltból 25 forintos egységáron lehetett orvosi maszkot rendelni, azonban aki tegnap akart vagy ma szeretne rendelni, már 100 forintot kell, hogy fizessen darabjáért.

Fotó: Egy január végi rendelés visszaigazolása

Fotó: Ugyanaz az orvosi szájmaszk négyszeres áron február 2-án

A meredek áremelkedés okáról megkérdeztük a webshopot üzemeltető Medigor Bt-t is, rövid válaszukban azt írták, a beszállítói árak emelése miatt növelték az eladási árat.

Az ilyen maszkokat egyébként elég változatos árakon kínálják. Van, ahol darabjáért 200-300 forint közötti összeget kérnek, de találtunk olyan oldalakat is, ahol továbbra is 25 Ft az egységár, és - elvileg - még van is készleten. Utóbbiak azonban nem tűntek túl meggyőzőnek, és elég komoly szállítási díjat számolnak fel.

Egy másik oldal, itt 260 forint a maszk darabja.

Kínában egyébként olyan sokan vásárolták fel, majd verték fel az orvosi maszkok és védőruhák árait, hogy a kormány már jelezte: „nagyon szigorúan” fel fognak lépni velük szemben.

A megnövekedett kereslet kiszolgálására egyébként bevetették az elítélteket is; az MTI híre szerint soron kívül megkezdték az egészségügyi maszkok gyártását a büntetés-végrehajtási intézetekben, a tervek szerint napi 20 ezer maszk készül majd.

