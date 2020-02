Három hónap alatt annyian fizettek elő a Disney-re, mint a Netflixre öt év alatt

A Disney+ streaming szolgáltatás hamarosan akár le is söpörheti a Netflixet, ugyanis a novemberi indulása óta 28,6 millióan fizettek rá elő, írja a BBC.

A jelenleg 170 millió előfizetővel bíró Netflix 5 év alatt tudta elérni azt a teljesítményt, amit a Disney most negyed év alatt. A Pixar, a Marvel, és a Star Warst is magába foglaló Disney valósággal berobbant a stream piacra, amikor csak az első napon több mint 10 millió előfizetőt szerzett. Az előfizetők magas számához valószínűleg a csupán 6,99 dolláros díj is hozzájárul, ami nagyjából 2000 forintnak felel meg.

Bob Iger, a Disney vezetője a keddi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hatalmas mérföldkőhöz értek el és a számok még az ő elvárásaikat is felülmúlták. A következő lépés az előfizetők számának növelésén túl a nemzetközi terjeszkedés lesz. A Disney+ jelenleg csak öt országban érhető el, köztük az USA-ban és Kanadában, de márciusra már az Egyesült Királyságban és más nyugat-európai országokban is nézhetik a a Diseny filmeket.