Biden bajban, Sanders és Buttigieg fej-fej mellett

Bernie Sanders, a New Hampshire-i előválasztás győztese Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

A várakozásoknak megfelelően Bernie Sanders nyerte, de a várakozásokhoz képest sokkal szorosabb versenyben a New Hampshire-i előválasztást, a másodikat az előválasztások sorában: 84%-os feldolgozottságnál Sanders a szavazatok 25,8; Buttigieg a 24,4 százalékát szerezte meg.

Amy Klobuchar, az est meglepetése Fotó: Scott Eisen/AFP

A még nem végleges, de már ahhoz közeli eredmények alapján az este igazi meglepetése Amy Klobuchar volt, aki Iowa után New Hampshire-ben is a várakozásokon felül teljesített. A minnesotai szenátor nem folytatott hangos kampányt, nem róla szóltak a hírek. Mégis, miután Iowában ennek ellenére meglepően jól szerepelt (12,3 százalékos eredményével az ötödik helyen végzett), New Hampshire-ben a győztestől alig lemaradva, csaknem húsz százalékos eredménnyel a harmadik helyen végzett. Ez nagy lendületet adhat a kampányának Dél-Karolina előtt.

Az este legnagyobb vesztese rövid távon Andrew Yang. A kívülálló milliomos New Hampshire-ben komoly erőkkel kampányolt, mégis csupán 2,8 százalékot szerzett, így hát be is jelentette, hogy kiszáll az elnökjelöltségért folyó küzdelemből.

Joe Biden sejtett valamit, már napközben továbbállt New Hampshire-ből, hogy inkább Dél-Karolinában kampányoljon. Ha ott se nyer, akkor az ő kampányának már vége. Fotó: Sean Rayford/AFP

A másik két nagy vesztes Elizabeth Warren és Joe Biden. Mindketten tíz százalék alatti eredményt értek el, pedig Warren elvben, a szomszédos Massachusetts szenátoraként helyzeti előnyből indult, Biden pedig Iowa előtt még éllovasnak számított.

De már Iowában se szerepeltek jól, bár ott Warren még harmadikként futott be Buttigieg és Sanders mögött. Biden sejthette, hogy le fog szerepelni, szokatlan módon már délelőtt továbbállt New Hampshire-ből, hogy a hónap végén előválasztó Dél-Karolinába utazzon kampányolni. Ott papíron ő az esélyes, mert szemben a tejfehér Iowával és New Hampshire-rel, két olyan állammal, amelynek a lakossága nem igazán reprezentálja a Demokrata Párt választói bázisának etnikai összetételét, Dél-Karolinában jelentős a fekete választók aránya.

A fekete választók körében pedig a felmérések szerint Biden a legnépszerűbb jelölt, az eddigi két győztesnek, Buttigiegnek és Sandersnek komoly próba lesz ez, és jelzés arról is, hogy ténylegesen mekkora lehet a támogatottságuk a párton belül.

Hogyan tovább?

Iowa és New Hampshire után egyértelműen a magát demokratikus szocialistaként meghatározó, vagyis az USA-ban már-már szélsőbaloldalinak számító Sanders, illetve a nagy adományokat is elfogadó, magát centristának pozicionáló Buttigieg a két éllovas, ők pedig igyekeznek is egymással szembe állítani magukat, hogy stabilizálják támogatói bázisukat.

Pete Buttigiegnek az erős kezdés után Dél-Karolinában és Nevadában kell bizonyítania, hogy a fekete és spanyolajkú választókat is meg tudja szólítani. Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

De a korábbi felmérések szerint egyikük sem számít különösebben népszerűnek a kisebbségi választók körében, így a dél-karolinai előválasztás nagyban befolyásolhatja majd a verseny alakulását, illetve a jelöltek hosszú távú életképességéről alkotott képet.

Az első két előválasztás alapján ha még nem is reménytelen, de már nagyon nehéz a helyzete Elizabeth Warrennak, Joe Biden sorsa pedig még ebben a hónapban eldőlhet: ha Dél-Karolinában se tud nyerni, akár már abba is hagyhatja.

Februárban még két előválasztást tartanak, a dél-karolinait és a nevadai kaukuszt. Ez a kettő tovább rostálhatja a mezőnyt, de még garantáltan nem dönti el a versenyt. Főleg, mert egy esélyes jelöltről eddig még nem is beszéltünk, nem véletlenül. Michael Bloomberg, a milliárdos New York-i expolgármester túl későn szállt be a demokrata elnökjelölti versenybe ahhoz, hogy az első előválasztásokon indulni tudjon. De egyáltalán nem tétlen: az iowai káosz is a kezére játszott, és elképesztő pénzeket költ reklámkampányra. Ennek eredményeként az országos felmérésekben már tíz százalék feletti támogatottságot jeleznek neki a közvélemény-kutatások, amivel az élmezőnyben van Sandersszel, Bidennel, Warrennel és Buttigiegdzsel együtt.