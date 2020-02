Lovagkeresztet kaptak a kormányfő kedvenc jordán szállodásai

A hétfői Magyar Közlönyből tudni, hogy újabb elismerést zsebelt be a kormányfő kedvenc szállodás párosa. A két, harminc éve Magyarországon élő palesztin-jordán üzletember, Sameer Hamdan és Zuhair Awad igen jó kapcsolatot ápol a miniszterelnökkel és környezetével, 2012-ben Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést is megkapták a kabinettől. Most pedig

"a magyar szállodaipar fejlesztéséhez számos idegenforgalmi beruházás megvalósításával hozzájáruló, több mint két évtizedes munkája elismeréseként MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata"



elismerést adományozott nekik Áder János és Orbán Viktor. A Mellow Mood két tulajdonosáról és budapesti érdekeltségeikről itt írtunk bővebben.