Az orvosi tanácsok ellenére is találkozott támogatóival Bolsonaro

A brazil államfő, Jair Bolsonaro vasárnap elhagyta az elnöki rezidenciát, és a kinn várakozó támogatóit köszöntötte. Annak ellenére, hogy az elnöki orvosi stáb sem javasolta, hogy ezt tegye.

Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Bolsonaro szűkebb stábjából legalább négy személynél diagnosztizálták már a koronavírust, ezért a tesztet az elnökön is elvégezték. Az első eredmény pénteken érkezett meg, és bár a brazil sajtóban elterjedt, hogy pozitív lett, később Bolsonaro maga jelentette be, hogy negatív az eredmény. Ugyanakkor a protokoll ilyenkor egy második, ellenőrző teszt elvégzését is előírja, aminek még nem tudni az eredményét, így az orvosi tanács az volt, hogy az elnök ne menjen sehova. Ennek ellenére a Guardian beszámolója szerint Bolsonaro nem csak köszöntötte, de hozzá is ért a demokárciaellenes (!) tüntetés résztvevőihez.