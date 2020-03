A forint rákapcsolt a social distancingre az euróval és a dollárral szemben is

Rég volt ennyire rossz napja a forintnak, szerda délután 353,4 forinton jegyezték az eurót, a dollárt pedig 326 fölött. Lehetne írni megint történelmi mélypontról, de az utóbbi hónapokban annyiszor volt már történelmi mélyponton a forint, hogy nincs már olyan nagy súlya ennek a kijelentésnek. Az elemzők többsége is tanácstalan az árfolyam jövőjét illetően.

A dollár egyébként az európai recesszió hírére szárnyalásba kezdett az euróval szemben is, ez még tovább rontva az euróval szemben is gyengülő devizák helyzetét. A forinton kívül ide tartozik még a lengyel zloty és a cseh korona is, utóbbi a forintnál is nagyobbat esett.

Közben a rubel is nagyon rosszul van, de az orosz gazdaságot a koronavírus mellett az alacsony olajár is terheli, amit Szaúd-Arábia dühe zúdított Putyinékra. (Portfolio)