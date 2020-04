Fertőzött a sorhajókapitány, akit azért váltottak le, mert felhívta a figyelmet a repülőhordozóján terjedő járványra

Covid-19 betegségben szenved Brett Crozier sorhajókapitány, a USS Theodore Roosevelt repülőhordozó a minap leváltott kapitánya. Croziert azután váltották le posztjáról, hogy az illetékes haditengerészeti államtitkárság szerint ő maga szivárogtatta ki feletteseinek küldött levelét a sajtónak arról, hogy a repülőhordozó fedélzetén elszabadult a járvány. Levelében Crozier azért könyörgött, hogy Guamon, ahol éppen kikötöttek, a teljes legénységét partra tehesse, megelőzendő a járvány terjedését. "Nem állunk háborúban, hogy tengerészeknek kelljen meghalnia" - írta.

A hajók, mint azt a világ kikötőiből sorra visszautasított luxus óceánjárók kálváriájából is tudhatjuk, tökéletes táptalajai egy járványnak. Ehhez vegyék hozzá azt, hogy a luxus óceánjárókon minden utasnak jut saját kajüt. Nem úgy egy hadihajón, ahol, tekintettel arra, hogy a legénység egyik fele úgyis folyamatosan szolgálatban van, spórolnak ezen a hellyel, így szinte lehetetlen megoldani a fertőzöttek elkülönítését. A Theodore Roosevelten történtek is ezt példázzák, az amerikai haditengerészet eredetileg azt közölte a hajóról, hogy csak pár megbetegedést észleltek, de elkülönítették a fertőzötteket. Ehhez képest mire Guamba ért a hajó, Crozier már száznál is több igazolt esetről tudott.

Azóta kiderült, hogy maga a kapitány is megfertőződött, bár a haditengerészet szóvivője a New York Times érdeklődésére megtagadta a felvilágosítást Crozier állapotával kapcsolatban.

A lap értesülései szerint Croziernél csütörtökön jelentkeztek a tünetek, miután leváltották és eltávolították a hajójáról.

Azóta amúgy az is kiderült, hogy az őt leváltó haditengerészeti államtitkárságnak arra nincs konkrét bizonyítéka, hogy maga Crozier szivárogtatta volna ki a levelet, így most hivatalosan arra módosult az ellene felhozott vád, hogy a levelét titkosítatlan levelezőrendszerben küldte el 20-30 embernek, ezzel "indokolatlan riadalmat keltett a hajó készültségével kapcsolatban, és megkerülte a parancsnoki láncot", illetve azzal, hogy ilyen széles körben terjesztette a levelét, "nem tett meg mindent a kiszivárogtatás ellen". (Via The New York Times)