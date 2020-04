Dániában a jövő héten újranyitják az óvodákat és az általános iskolák alsós osztályait

Mette Frederiksen dán miniszterelnök hétfő este jelentette be, hogy április 15-től újranyitják az óvodákat és az általános iskolák első öt évfolyama is visszatérhet. Azóta a részletek is ismertté váltak. És a szülői aggodalmak is.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök Fotó: PHILIP DAVALI/AFP

Dániában március 11-én döntöttek arról, hogy lezárják a határokat, megtiltották a tíz fősnél nagyobb rendezvényeket, bezárják az éttermeket, kávézókat, edzőtermeket, és az oktatási, köznevelési intézményeket is.

A dán miniszterelnök szerint az intézkedésekkel az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a vírus gyors terjedését. Továbbra is figyelnek az emberek egészségére, de el akarják kerülni azt is, hogy súlyos gazdasági recesszió legyen az országban. Mette Frederiksen szerint ez olyan, mint egy kötéltánc: ha csak állsz, könnyen leeshetsz, de ha túl gyorsan haladsz, akkor is hibázol. Ezért lépésenként, óvatosan haladnak.

Dániában keddig 203 áldozata volt a járványnak, valamivel 5000 fölött volt a regisztrált fertőzöttek száma, de stabilizálódott a szám, az egészségügy pedig nem került olyan nyomás alá, amitől összeomlott volna.

A szigorú járványügyi intézkedések lazításának első, óvatos fázisa lenne az óvódák és az általános iskolák újranyitása. Amire különböző fórumokon több szülő is meglehetősen indulatosan reagált, hogy ne a gyerekeket használják kísérleti malacnak.

Pernille Rosenkratz-Theil egészségügyi miniszter azt mondta: időt hagynak az intézményeknek arra, hogy felkészüljenek a gyerekek érkezésére, és be tudják tartani a szükséges szabályokat. A Local helyi mutációja a hivatalos tájékoztatás alapján összeszedte, milyen előírásokat kell betartaniuk a szülőknek, ez a későbbieknek érdekes lehet itthon is.

Például a gyerekek nem vihetnek be játékot otthonról, és alaposan kezet kell mosniuk, amikor beérnek az óvódába, iskolába. Igyekeznek beosztást készíteni a gyerekek érkezésére és távozására, hogy ne legyen tumultus a kapuban. A gyereket szállító szülőknek tartaniuk kell a kétméteres távolságot a pedagógusokkal és a szülőtársakkal is, a gyereket nem a szülők öltöztetik majd.

A dán egészségügyi hatóság vezetője, Søren Brostrøm arra a kérdésre, hogy a szülőknek kell-e gondoskodnia arról, hogy gyerekek betartsák a távolságtartás szabályait, nemmel válaszolt. Az ugyanis szerinte az iskola vagy az óvoda személyzetének a felelőssége. "Nem dolgozzunk ki iránymutatásokat gyermekeknek, az útmutatásokat a felnőttek számára készítjük" - közölte Brostrøm, hozzátéve, hogy az egészségügyi hatóság pontosan tiszátban van azzal, hogy a gyerekek gyerekek.

Az óvodákban a gyerekek kisebb csoportokban játsszanak majd, gyakran fognak kezet mosni, növelik az iskolákban és az óvodákban dolgozó személyzet számát, hogy megfelelően tudjanak figyelni a biztonságra.



Ami különösen érdekes, hogy azok a gyerekek is mehetnek közösségbe, ahol valamelyik családtag a koronavírus-tüneteit mutatja. De a beteg szülő nem viheti be a gyereket. És akkor is mehet iskolába egy diák, ha valamelyik hozzátartozója olyan csoportba tartozik, amelyik nagyobb kockázatnak van kitéve (betegség, életkor) a járvány miatt, vagyis félő, hogy az iskolából hazatérve megfertőzi. Ha maga a diák tartozik ilyen csoportba, akkor egyeztetnie kell az intézmény orvosával, hogy mehet-e, és ha igen, milyen feltételekkel.

Beteg gyerek azért nem mehet, a megfázás enyhe tüneteivel is otthon kell maradnia legalább két napig, és ezen túl is, ha a tünetek nem múltak el.

„Ez nem egy őrült kísérlet, amely minden gyermekét veszélyezteti?” - tették fel a kérdést a szerdai sajtótájékoztatón a dán egészségügyi hatóság vezetőjének, amire Brostrøm határozott nemmel válaszolt. Szerinte szó sincs kísérletezgetésről, nem használjanak a gyerekeket, a fiatalokat és a tanárokat kísérleti malacnak, alaposan megfontolták egészségügyi szempontból a lépést, és biztonságosnak vélik.

Az európai országok közül egyelőre Dánia lépte a legnagyobbat a szigorítás lazításában Svédországban eleve be sem zárták az iskolákat, de az tényleg egészen más út, aminek sikeréről vagy kudarcáról egyelőre korai lenne bámit is mondani.

A nyájimmunitás a dán vitában is előjött. Szakértők természetesen aggódnak, hogy nem túl korai-e az iskolák újranyitása. Vannak ugyanakkor olyan megszólalók is, Jan Pravsgaard Christensen a koppenhágai egyetemről is ilyen, akik szerint gyógyszer és vakcina nélkül csak az lehetne a megoldás, ha a társadalom többsége - nem egyszerre, mert azzal összeomlana az egészségügy -, de átesne a betegségen. Ha túl jól működnek a járványügyi intézkedések, akkor nagyon kevesekben alakul ki immunitás, és elhúzódik a mostai helyzet. Az iskolák megnyitása biztosan növelni fogja a fertőzöttek számát, de ha ez nem lesz drasztikus, akkor a társadalom immunrendszerét erősíti majd.

Az óvatosabb szakértők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek jelentős kockázatai vannak, és az első hullám kezelése még nem jelenti azt, hogy ne lehetne egy erősebb második hullám.

Teljes enyhítés azért még Dániában nincs, a tömegrendezvényeket továbbra sem engedélyezik augusztusig. Elmarad például a Roskilde fesztivál is. A szervezők szerdai bejelentése szerint túl nagy lenne a vírusfertőzés kockázata ilyen sok ember között. A fesztivált június 29. és július 6. között rendezték volna.