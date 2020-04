A Rolling Stones, Paul McCartney, Billie Eilish és Taylor Swift is fellép a hétvégi online fesztiválon

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Nyolcórás koncertsorozatot szervez hétvégén a Global Citizen mozgalom és az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a cél elsősorban a világszerte a járvány frontvonalában küzdő egészségügyi dolgozók melletti kiállás. A zenei program összeállítását Lady Gaga irányította.

Az One World: Together at Home elnevezésű eseményen több mint 100 előadó fog majd fellépni, szigorúan az otthonukból bejelentkezve, többek között a Rolling Stones tagjai, Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift és Billie Eilish.

A nyolcórás folyamot az amerikai tévézés három sztárja, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel és Jimmy Fallon vezeti majd, és a sztárok fellépései között orvosok és nővérek történeteit is bemutatják majd a világ számos országából. A műsor alatt lehet majd adományozni is, a pénz a WHO szolidaritási alapjába kerül.

A showt a világ minden részéréről lehet majd nézni, a nagyobbik részét online, lesz felület Youtube-on, Facebookon és Instagramon is. De a műsor egy része lemegy majd a tévében is, a hivatalos honlap szerint Magyarországon a Spike, az MTV és a Comedy Central osztozik majd a közvetítésen.

A közvetítés magyar idő szerint este nyolckor indul majd el.