Gulyás: Júniusig biztos nem nyitnak ki az iskolák, augusztus közepéig nem lesznek 500 fősnél nagyobb rendezvények

Szerda este jelentette be Orbán Viktor, hogy vidéken enyhít a korlátozásokon a kormány, de Budapesten nem (pedig ott sem tűnik úgy, hogy berobbant volna a járvány). Délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón beszélt arról, miről döntött a kormány.

Azt mondta, ez a védekezés, a veszélyhelyzet 50. napja, és arra jutottak, hogy az első fázis végére értek. A legfontosabb az volt, hogy felkészítsék az egészségügyet arra, hogy amíg nincs vakcina, a vírus hosszabb távon is velünk lesz. Az egészségügy akár a tömeges megbetegedésekre is felkészült, és sikerült a járványt leszorítani, nemzetközi összehasonlításban is viszonylag alacsony maradt a fertőzöttek száma.

Gulyás hangsúlyozta, hogy nem politikai, hanem orvosi szempontból hoztak döntéseket, így a védekezésre leginkább felkészült országok között vagyunk. A kormány úgy döntött, az élet újraindítható, két dologra továbbra is figyelni kell: az idősek biztonságára és a területi különbségekre. Utóbbiról elmondta, hogy az összes fertőzés 60-70 százaléka és az összes haláleset 70 százaléka Budapesten történt, így Budapesten a szabályok nem fognak változni.

Beszélt arról, hogy reprezentatív tesztelés indul, hogy lássuk, körülbelül hány százaléka lehet túl tünetmentesen a megbetegedésen. A kórházakba kerülő embereket és az idősotthonok dolgozóit is kötelezően tesztelni kell – erről döntött a kormány.

9 és 12 óra között továbbra is csak a 65 év fölöttiek mehetnek a boltokba, illetve a tömegközlekedésen maszkot kell hordani, illetve a 1,5 méteres távolságot be kell tartani.

Az iskolai oktatás május végéig biztos, hogy nem tér vissza, ezt utána felülvizsgálhatják, de addig biztosan nem lesz.

Az ingyenes parkolás bevált, ezt fenntartják.

Augusztus 15-ig 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani.

Május 4-től a profi, amatőr és tömegsportban engedélyezik az edzést és a zártkörű rendezvényeket. A misék is megtarthatók óvintézkedésekkel. A strandokat is kinyithatják. A magánegészségügy korlátozásait is elkezdik feloldani.

Csak írásbeli vizsgák lesznek, kivéve a néhány tárgytól, aminél ez elképzelhetetlen. Egy teremben legfeljebb 10-en vizsgáznak, ezt biztosítani tudják.

A kormány örömmel állapította meg, hogy az Európai Bizottság megállapította, a magyar intézkedések az EU szabályaival összhangban állnak. (A Magyar Nemzet írta meg, hogy Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke, az európai értékek védelméért felelős uniós biztos azt mondta, ha elolvassuk a magyar koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt, semmi olyat nem találunk benne, ami okot adna kötelezettségszegési eljárás indítására.) Gulyás ezután az ellenzéket szapulta, mondván, a saját hazájukat jelentgetik fel. Arról is beszélt, hogy alaptalanul sértegették Magyarországot az Európai Néppártban többen is, például a néppárt elnöke, akitől elvárják, hogy kérjen elnézést Magyarországtól. (Donald Tuskról van szó, akinek az apját válaszul a fideszes média alaptalanul lenácizta.)

Gulyás közölte, hogy az engedéllyel gyakorolható tevékenységek mostantól bejelentéssel folytathatók, ha a hatóság ezt nem tiltja meg 8 napon belül. Azt remélik, ezzel az ügyintézési egyszerűsítéssel csökkennek az adminisztratív terhek, és kevesebb személyes kontaktust fog eredményezni.

A Magyar Nemzet arról érdeklődött, mi lesz, ha nem lesz elég vérplazma a fertőzöttek kezeléséhez. Gulyás azt mondta, a kérdés idő előtti, még nem tudni, hogy a vérplazmás terápia egyértelműen működik-e.

Gulyás azt mondta, a kormány arra készül, hogy az év második felében a gazdaságot újra tudja indítani, ne kevesebb, hanem több beruházás legyen, sok beruházással segítenék a településeket a következő hónapokban. Gulyás szerint az államnak arányaiban lényegesen nagyobb bevételkieséssel kell számolnia, mint az önkormányzatoknak, amik a gépjárműadó elvonása miatt 34 milliárd forintot buknak el.

Gulyás Karácsony Gergely budapesti sebességkorlátozási terveiről azt mondta, rossz irányba indult a javaslat, a jelenlegi helyzetben különösen indokolatlan a kapkodás, érdemes társadalmi egyeztetést folytatni.

A Magyar Hírlap azt kérdezte, hogy a kormány csalódott-e a főpolgármesterben. Gulyás azt mondta, tiszteletben tartják a választási eredményt, együttműködnek a Fővárossal, partneri viszonyban kell, hogy legyenek. (Karácsony pár napja mutatta be a főváros és az operatív törzs teljes levelezését, ami egyetlen papírra felfért, a főpolgármester ezzel demonstrálta, hogy nem jó a kommunikáció a fővárosi önkormányzat és a járványvédelmi szervek között.)

Gulyás a röszkei tranzitzónáról is beszélt, miután ismertette Priit Pikamae főtanácsnok indítványát az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága, és úgy döntöttek, a menedékkérők elhelyezése a szerb-magyar határ melletti röszkei tranzitzónában jogellenes őrizetnek minősül. Gulyás szerint ez egy kísérlet arra, hogy az Európai Unió határának védelmét meghiúsítsák, de remélik, hogy nem a főtanácsnok véleményét veszik alapul a bírósági döntésnél.

Kérdezték Gulyást arról is, hogy a magyar nemzet része-e az ellenzék, mert Kövér László házelnök szerint nem. Gulyás szerint Kövér rendkívül visszafogottan beszél az ellenzékről, ahhoz képest, ahogy az beszél a kormányról, ráadásul az egész ellenzék az elmúlt hetekben Brüsszelbe járt az országot feljelenteni. Az ellenzék magatartása semmilyen okot nem ad arra, hogy a velük való összefogásról beszélhetnénk – mondta Gulyás.

Az mfor.hu a 2021-es költségvetésről érdeklődött, milyen adatokkal számolnak, Gulyás azt mondta, a pénzügyminiszter május 19-én nyújtja be a javaslatait, addig nem lehet mondani semmit, mert most még 3 hét is sokat számít.

Arra a kérdésre, hogy lemondja-e a kormány a következő 3 évben vállalt nemzetközi sporteseményeit. A kormány optimistább abban, hogy túl leszünk-e a válságon, mielőbb helyre kell állítani a turizmust, úgyhogy a lehető legtöbb sporteseményt, konferenciát, rendezvényt tartanánk.

Az Inforádió arról érdeklődött, a turizmusból élő települések kieső idegenforgalmi bevételeit milyen kritériumok szerint kárpótolná a kormány. Gulyás azt mondta, az idegenforgalmi adót nem kell a turistákra kiszabni, de az állam befizeti a maga részét. (Minden befizetett forint után az állam is hozzátesz egy forintot.)

A zeneipar válságával kapcsolatban Gulyás azt mondta, a magyar állam már eddig is nagyvonalúan támogatta a kultúrát, de kormányzati lépések is lesznek, a miniszterelnök részvételével a jövő héten lesznek egyeztetések arról, hogyan tudnak segíteni.

A közmunkaprogramról Gulyás azt mondta, már csak 83 ezerre csökkent a közmunkások száma, de ez a válság miatt nőni fog, még nem tudni, mennyivel. Ha nem sikerül a magánszektorban elhelyezkedniük a munkanélkülivé válóknak, ez a szám bővíthető, hiszen korábban már 230 ezernél is járt a közmunkások száma. Átképzéseket és oktatási programokat is szerveznek, hogy három hónappal a munkája elvesztése után is találjanak munkát.

Az RTL arról érdeklődött, mit szól a kormány ahhoz, hogy a Hunguest Hotels szállodalánc, ami egy csomó közpénzből fejlődhetett, elbocsátotta a munkavállalói felét. Gulyás szerint ebben a szektorban bármelyik cég hasonló, vagy még rosszabb statisztikával jelentkezhet, az RTL nyilván az a céget emelte ki, aminek a tulajdonosa nem kedves nekik. (A Hunguest Hotels tulajdonosa az Opus Global, ami Mészáros Lőrincéké.)

A 444 kérdései

A kormány által szervezett április 23-i konferencián elhangzottak szerint az április 20-ig elvégzett 52409 tesztet valójában 32503 főn végezték el. Ez alapján egy tesztalanyra átlag 1,6 teszt jut, miközben a hivatalos ajánlások szerint a fertőzés igazolása is két teszthez kötött, és annak igazolására is tesztet kéne végezni, hogy a beteg felgyógyult. Ez alapján egy tesztalanyt átlagban legalább kétszer, de inkább 3-4-szer is tesztelni kéne. Mi a magyarázat az eltérésre?

Gulyás azt mondta, a tesztelés eljárását, a módját a WHO határozta meg, ezt tették mindvégig. Mivel mára jelentős tartaléka van Magyarországnak tesztekből, ezért semmilyen akadálya nincs a megismételt tesztelésnek. A korábbi vádak arról, hogy Magyarország keveset tesztel, nem igazak.

Az otthoni karanténban lévő fertőzötteknél hogyan állapítják meg, hogy meggyógyultak-e már? Végeznek-e rajtuk tesztet, ha igen, hány negatív teszt kell ahhoz, hogy gyógyultnak nyilvánítsák őket? Ha nem, mikortól számítanak gyógyultnak?

Gulyás erre is azt mondta, minden esetben orvosok határozzák ezt meg. Egy fertőzöttnek a karanténban, ha nincsenek tünetei, akkor 14 nap után gyógyultnak tekinthető.