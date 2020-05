Immár hivatalos: a kormányszóvivő értette félre az aktuális kijárási korlátozásokat

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Remekül sikerült kommunikálnia a kormánynak az aktuális, igen zavaros kijárási szabályok mibenlétét. A múlt héten döntött úgy a kormány, hogy a járványhelyzet vidéken már nem indokol szigorú korlátozásokat, de Budapesten és környékén, vagyis Pest megyében még indokoltak a szigorú kijárási korlátozások.

Lett is nagy kavar abból, hogy az új szabályok mit jelentenek, elhagyhatják-e a budapestiek és a Pest megyeiek a lakhelyüket, hogy az ország a korlátozások alól már feloldott részében mászkáljanak, strandoljanak, kávézgassanak.

A rendelet egyértelműségét mi sem bizonyítja jobban, hogy pár nap eltéréssel Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és közvetlen főnöke, Gulyás Gergely miniszter szögesen ellentétes állításokat fogalmazott meg erről. Szentkirályi azt állította, hogy a Pest megyeiek és a budapestiek nem hagyhatják el otthonaikat azért, hogy az ország más vidékein élvezzék a szabadabb mozgás lehetőségét, mígnem pár napra rá Gulyás Gergely ennek ellenkezőjét állítva közölte, hogy márpedig de, elhagyhatják.

Pénteken végül a miniszterelnökség parlamenti államtitkára, Orbán Balázs az ATV reggeli műsorában közölte, hogy a kérdéssel a szerdai kormányülésen is foglalkoztak, és "nyilvánvalóvá vált, hogy ebben nem létezik korlátozás". A "nyilvánvaló" fordulat amúgy Gulyás Gergely csütörtöki tájékoztatóján is elhangzott, mert a miniszter azt állította, hogy a kormány álláspontja "mindig is nyilvánvaló volt" - bár mint most Orbán Balázs elmondásából kiderült, nyilvánvalóvá csak szerdán vált a múlt héten alkotott rendelet tartalma. Amit ezek szerint előtte még a kormányszóvivőnek se sikerült értelmeznie.

A lényeg a lényeg, a kormány aktuális álláspontja szerint a fővárosiak és a Pest megyeiek, bár elvben olyan területen élnek, ahol a járványhelyzet kijárási korlátozásokat indokol, nyugodtan elutazhatnak az ország más részeire, ahol akár még egy étterem teraszára is kiülhetnek.