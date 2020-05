„Magyarország esete aggodalmakra ad okot” – Megkezdődött a felhatalmazási törvényről szóló vita az Európai Parlamentben

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Csütörtök délelőtt folytat vitát az Európai Parlament arról, hogy a magyar felhatalmazási törvény összhangban van-e a jogállamiság követelményével. Már magát a vitát is komoly diplomáciai csörték előzték meg, ugyanis a magyar kormány mindenképp szerette volna elérni, hogy ezen Varga Judit igazságügyi miniszter is felszólalhasson, de az EP-s gyakorlat alapján erre csak Orbán Viktornak lenne lehetősége, akit meg is hívtak Brüsszelbe.

Varga ebbe nagyon nem akart beletörődni, legutóbb már arról beszélt, hogy diplomáciai következményei lesznek, ha nem szólalhat fel.

A magyar felhatalmazási törvényt az elfogadása óta hatalmas nemzetközi figyelem övezi, és ugyan a Fidesz igyekezte azt kommunikálni, hogy az Európai Bizottság alelnöke, Vera Jourová szerint minden rendben van a törvénnyel, később maga a biztos jelezte, hogy aggasztónak találja a magyar jogszabályt, és éberen figyelik az alkalmazását.

Az Európai Bizottság részéről az elsők között épp Jourová szólt hozzá a csütörtöki vitához. Mint megismételte, az egyes országokban adott válaszok be kell tartsák az uniós alapszerződésben vállaltakat, csak a szükségesség és az arányosság elve szerint lehet szabályokat hozni, és azok csak a vészhelyzet által indokolt ideig maradhatnak fenn. Vizsgálni kell azt is, hogy az egyes szabályok hogyan valósulnak meg a gyakorlatban.

„Magyarország esete aggodalmakra ad okot”

– húzta alá Jourová, mivel úgy tűnik, hogy sokkal szélesebb körben alkalmazták ezeket a változtatásokat, mint más tagállamokban, és nincsenek hozzá időrendbeli korlátozások rendelve. Az Európai Unió közelről figyeli, hogy mi a helyzet Magyarországon.

A média helyzetével kapcsolatban a Bizottság alelnöke elmondta, hogy fontos a dezinformáció elleni fellépés, de ez nem jelentheti a sajtó működésének korlátozását. Magyarországon évek óta romlik a média helyzete, mondta el, és aláhúzta, hogy ez hogyan változott tovább a járvány következtében meghozott jogszabályok miatt.Jouróvá várja azt is, hogy a magyar parlament minél előbb visszakaphassa az ellenőrzési jogát.

A képviselők közül elsőnek a fideszes Deli Andor szólt hozzá, aki azt kifogásolta, hogy miért nem lehet hozzászólni a vitához videókonferenciás eszközökkel, így a képviselők jelentős többsége ki van rekesztve a vitából. A mai vitát amúgy koncepciós eljáráshoz hasonlította.

A spanyol szocialista Iratxe García Pérez arról beszélt, hogy minél hamarabb szükség lenne Magyarországgal szemben a hetes cikkely alkalmazására, illetve a Néppárt tagjainak is szólt, hogy utasítsák már ki a Fideszt soraikból.

nem Magyarországot akarjuk támadni, hanem azokat, akik a demokráciát akarják szüntetni egy európai országban

Volt képviselő, aki azt kifogásolta, hogy Orbán a járvány elleni küzdelemre hivatkozva nem jött most el Brüsszelbe, miközben a parlamentnek otthon van ideje arra, hogy a nők elleni erőszakról szóló isztambuli egyezmény elutasításáról döntsön.

Az első képviselő, aki a Fidesz mellett állt ki, a francia szélsőjobboldali Nemzeti Frontból érkező Nicolas Bay volt, aki egy „Magyarországgal szembeni hisztériáról” beszélt.

A brit Gwendoline Delbos-Corfield volt az, aki kitért arra is, hogy szerdán azért vittek be valakit a rendőrök Magyarországon, mert kiírta a véleményét Facebookon. Ő is arról beszélt, hogy egyértelmű megoldások állnak az EU rendelkezésére a hetes cikkelyben, nem érti, hogy miért nem használják már ezt.