Megrendezik az MTV Video Music Awards gáláját augusztusban New Yorkban

Augusztusban rendezik az MTV videós zenei díjátadóját, a Video Music Awards (VMA) gálát New Yorkban - jelentették be hétfőn a szervezől.

Az esemény lesz az első nagy, zárt térbe meghirdetett rendezvény, amelyet a koronavírus-járvány miatti korlátozások elrendelése óta engedélyeznek a városban.

A szervezők és Andrew Cuomo New York-i kormányzó is elmondták, hogy a ceremónia megrendezésénél szigorú egészségbiztonsági szabályokat vesznek figyelembe. A járványhelyzettől függően korlátozott számú közönséget engednek csak be a gála színhelyére, a 19 ezer férőhelyes brooklyni Barclays Centerbe,

de ha kell, közönség nélkül tartják meg a rendezvényt.

Az augusztus 30-ra kitűzött zenei díjátadó gálát a tervek szerint több fellépővel szervezik meg. De nem mindegyikük lesz majd jelen a helyszínen. Lesznek, akik New York jellegzetes helyszíneiről jelentkeznek be fellépésükkel. A műsorban szereplő művészek nevét később jelentik majd be.

Az Egyesült Államokban New York volt az egyik legnagyobb gócpontja a koronavírus-járványnak, a fertőzések számának csökkenésével a város most négy lépcsőben kezdte el lazítani a szigorú járványügyi korlátozásokat. (MTI)