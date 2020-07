Maruzsa: Északkelet-Magyarországon van a legtöbb iskolai erőszak

Az iskolai erőszak az ország északkeleti régiója magasabban reprezentált, mint a többi, mondta az oktatási államtitkár, Maruzsa Zoltán hétfőn a Kossuth rádióban.

Maruzsa hozzátette, hogy ennek ellenére az ország minden területén vannak olyan iskolák, ahol megalapozott az iskolaőrség bevezetése.

Arról is beszélt, hogy az iskolaőröket a rendőrség fogja toborozni, de ez egyelőre még nem kezdődött el, mert a törvényt csak pénteken szavazták meg. A tervek szerint azonban a hatályba lépés után megkezdik a toborzást, augusztusban pedig a képzést is. Az iskolaőrök nem az oktatási intézmények alkalmazásában fognak állni, hanem a rendőrséghez tartoznak majd, de minden esetben együttműködési megállapodáshoz kötött a működésük. Az egyházi és magániskolákban egyelőre nem lesznek iskolaőrök, de a későbbiekben, ha kérik, akkor ott is lesz rá mód. (via 24.hu)