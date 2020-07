A magyar külügyminisztériummal is szerződött lélegeztetőgépekre az a szlovén cég, aminek a beszerzései Szlovéniában korrupciós botrányt robbantottak ki

Geneplanet a neve annak a cégnek, ami komoly politikai válságot okozott Szlovéniában. Ez a vállalat intézte a lélegeztetőgépek beszerzését Szlovéniában, de a vásárlás miatt nyomozás indult korrupció gyanúja miatt. Mint a napi.hu - és a G7 korábbi - cikkéből kiderült, a Geneplanet a magyar Külügyminisztériummal is kötött szerződést lélegeztetőgépek vásárlására.



Házkutatás a miniszternél

Szlovéniában komoly politikai válságot okozott június legvégén egy rendőrség akció. A korrupciós ügyek nyomozásában nagy szabadságot élvező nemzeti nyomozó iroda munkatársai lélegeztetőgépek korrupciógyanús vásárlása miatt 11 helyen házkutatást tartottak, megjelentek Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter házában is, akit több órán keresztül ki is hallgattak. Pocivalsek egyelőre a helyén van, a kihallgatás utáni napokban például Budapesten is járt, fogadta őt Szijjártó Péter.

Zdravko Počivalšek és Szijjártó Péter július 2-án Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

A rendőrségi nyomozás miatt Ales Hojs belügyminiszter mondott le, arra hivatkozva, hogy nem tudta megakadályozni (!) a házkutatásokat, az akció szerinte politikailag motivált lejárató hadjárat, és még mindig kommunisták vezetik a hatóságokat. Janez Jansa szlovén kormányfő (Orbán Viktor szövetsége) elfogadta a belügyminiszter lemondását. Távozott a rendőrséget vezető Anton Travner is.

A gyanú szerint a lélegeztetőgépek vásárlása irányított volt, és túlárazott is lehetett, ami miatt költségvetési csalás és károkozás miatt nyomoznak

- írja a napi.hu. A házkutatás előtt már több részlet is kiderült a lélegeztetők vásárlásáról. A szlovének márciusban döntöttek arról, hogy központosítják az eszközbeszerzéseket. Már ekkor képbe került a Geneplanet nevű cég. Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter egy, a Tarca nevű tévéműsorban le is játszott hangfelvétel szerint ordítva utasította az egészségügyi eszközbeszerzési állami hivatal vezetőit, hogy azonnal utaljanak át 8,8 millió eurót (3,15 milliárd forintot) a Geneplanetnek, hogy az védőfelszereléseket és lélegeztetőgépeket vásárolhasson. A cég ekkor még nem nyújtotta be a szükséges bankgaranciát sem, de a miniszter közölte, hogy ez őt nem érdekli. A hivatal vezetői azt próbálták mondani, hogy ők a veszélyhelyzet dacára is szabályosan akarják lefolytatni a szerződéskötést és a fizetést, amire Pocivalsek azt hajtogatta, hogy ő minél hamarabb meg akarja kötni az üzletet.

A Geneplanet - ami korábban leginkább különböző DNS-diagnosztikai, genetikai és egyéb laborvizsgálatok elvégzésében utazott - 220 darab Siriusmed R30 típusú gépre szerződött 8 millió euróért. Aztán, ahogy a sajtó egyre többet kezdett cikkezni a gyanús körülményekről, valamint a járványhelyzet is javult az országban, módosították a beszerzést, megfelezték a darabszámot és csökkentették az összeget 3,6 millió euróra, valamint lemondtak a koronavírusos betegek kezeléséhez szükséges plusz alkatrészekről is.

És ez a Geneplanet szerződött a magyar külügyminisztériummal is lélegeztetők vásárlására. Hogy mennyiért és hány darabra, azt nem tudni, csak a neve ott van azon a beszállítói listán, amit a külügy adott ki a G7 közérdekű adatigénylésére. 21 cégtől vett lélegeztetőket a minisztérium, köztük a Geneplanettől. (A külügynek közérdekű adatigénylést nyújtottunk be, hogy megnézhessük a szerződéseket, egyelőre nem kaptunk választ, de a határidő még nem telt le.)

Az biztos, hogy Szijjártó májusban azt jelentette be, hogy egy szlovén közvetítőn keresztül pedig több mint 200 lélegeztetőgép beszerzésére tudott szerződést kötni. Azt nem tudni, hogy ez a Geneplanet volt-e.

Szlovéniában 9,5-10,5 millió forintot fizettek egy gépért átlagosan, ezt tartják túlárazottnak. Nálunk a Külügyminisztérium dupla ennyiért, 19,8 milliós átlagáron vett lélegzetőket Kínából. De nem 110-et, mint a szlovénok, hanem 16 ezer darabot. Az ár nyilván függ attól is, hogy milyen típusról van szó, a külügy pedig szívesen hivatkozik arra, hogy elképesztő verseny volt akkor a lélegeztetőkért Kínában, örüljünk, hogy kaptunk. De például a magyarországi állami kórházellátó, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) is tudott a szlovénhez közelebbi, a külügyes árnál jóval olcsóbb, 10,8 millió átlagáron lélegeztetőket venni, 2481 darabot.

A szlovén nyomozás még folyik az ügyben.