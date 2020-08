Az ember, aki addig követte Orbánt, hogy ő maga is az lett

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Bayer Zsoltról, Gajdics Ottóról vagy Bencsik Andrásról rendszeresen lehet hallani, a fideszes szórakoztatóipar sztárjai az egyre elborultabb Hír Tv-n nyújtott alakításaikkal sokszor érdemelték ki a trash-rajongók figyelmét.

Van viszont a másod- vagy harmadvonalban figura, aki eddig nem kapta meg a kellő elismerést, pedig már a 2010-es kormányváltás előtt is állandó szereplője volt a fideszes tévéműsoroknak. Ő Boros Bánk Levente politológus, a Nézőpont-csoporthoz tartozó, kormányhű Médianéző Kft. vezetője, aki korábban a Független Kisgazdapárt képviselőjelöltje, a Ferencváros Szurkolók Szövetségének alelnöke és Hende Csaba volt honvédelmi miniszter kabinetfőnöke is volt.

Aki figyelmesen nézi a műsorokat, amikben a Fidesz szimpatizánsa szakért, észreveheti, hogy nem pusztán a szokásos beszélő fejjel van dolgunk, aki szolgaian, robotként, a hitelességre nem is törekedve mondja fel a Fidesz kommunikációs központjának üzeneteit.

Boros Bánk Levente személyében ugyanis egy első osztályú Orbán Viktor-imitátorról beszélhetünk, a legjobbról az országban.

Boros Bánk Levente és Orbán Viktor Fotó: Nézőpont/Facebook (balra), Halász Júlia/444 (jobbra)

Nem egyszerűen azt mondja, amit Orbán mond (interjúkon vagy olyan beszédekben, amiket nem darabosan üvölt végig), hanem teljes lényével átalakul Magyarország miniszterelnökévé. Márpedig ha egy ember úgy beszél, mint Orbán, úgy ül, mint Orbán, úgy gesztikulál, mint Orbán, úgy őzik, mint Orbán, és olyan arcot vág, mint Orbán, akkor ő Orbán. Boros Bánk Levente ráadásul szinte sosem esik ki a szerepéből, és bármelyik szereplésében fellelhetők a legfontosabb orbáni stíluselemek.

A mimikáról

Orbán Viktor reggeli tekintete:

A miniszterelnök interjút ad a 180 perc című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2017. szeptember 8-án. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Bödőcs Tibor arcjátéka sem sikerült rosszul, de a humorista Boros Bánk Levente orbáni szájtartásának a közelébe sem ért:

Forrás: MTVA

A helyes testtartásról 1.

A miniszterelnök-nyelvművelő szeret képes hasonlatokkal élni, június 12-én a Kossuth Rádióban a helyes testtartásról beszélt:

Boros Bánk Levente július 24-én a Hír Tv-ben mondta el, mi a helyes testtartás:

A helyes testtartásról 2.

Nem csak a szöveg tartalmában, a beszéd közben is fontos a helyes testtartás. Itt Orbán Viktor beszél az asztalon támaszkodva Tusnádfürdőn:

Boros Bánk Levente kísértetiesen hasonló pózban beszélt arról, miért jó az most is, hogy évente két alkalommal is lehet az őszödi beszéd évfordulójáról beszélni.

A szemléltetésről 1. (kézzel)

Orbán Viktor, a nemzet nagy tanítója a bonyolult témákat (például, hogy a magyarok a jók, a nem magyarok meg a nem jók) a kezei segítségével szokta közérthetővé tenni:

A szövevényes belpolitikai helyzetet (= Fidesz: jó, nem Fidesz: nem jó) Miniszterelnök Úr Boros Bánk Levente hasonlóan egyszerűsíti le:

Külön felhívnám a figyelmet Miniszterelnök Úr Boros Bánk Levente keresztben elhúzott ujjaira:

A szemléltetésről 2. (eszközzel)

Orbán Viktor, aki ha kérdéseket kap, mindig bőszen jegyzetel, az Európai Parlamentben tollal a kezében magyarázott Soros Györgyről:

Boros Bánk Levente a Hír Tv-n járt el ugyanígy, mintha nem is Budapesten született volna, hanem Felcsúton, sőt egyenesen Alcsútdobozon:

A fejmunkáról

Orbán 1 fejmunkája figura közben:

Orbán 2 fejmunkája figura közben:

A humorérzékről

Nem elég viccesnek lenni, annak is kell látszani. Ilyenkor nem árt, ha a nagy ember egy kicsit belenevet a saját mondatába:

Egy profi dublőr pedig ezt is el tudja tanulni, itt már nem is tudom, hogy Orbán Viktort vagy Boros Bánk Leventét látjuk-e:

A legfontosabb: az alázat

Persze a tanítvány nyilvánvalóan tisztában van azzal, hogy nem lehet Orbánabb Orbánnál, orbánistaként és futballszurkolóként is nehezen találta a szavakat, miután megnézte a videót, amin a miniszterelnök berúgja a labdát az új Puskás Arénába.

Már csak egy jó Boros Bánk Levente-imitátorra lenne szükség!