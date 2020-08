Egymillió eurós humanitárius segélyt küld Magyarország a katasztrófa-sújtotta Libanonnak

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Egymillió eurót adományoz a magyar kormány a bejrúti robbanás után a rengeteg sérült ellátásával és a halálos áldozatok felkutatásával küzdő Libanonnak - jelentette be szerdán Azbej Tristan, üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps programért felelős államtitkár a Hungary Helps Twitter-oldalán.

Az államtitkár korábban, szerda reggel úgy nyilatkozott az M1-nek, hogy miután egyeztetett Libanon magyarországi nagykövetével és karitatív szervezetekkel, úgy látja,

elsősorban katasztrófavédelmi és orvosi segítségre van szüksége Libanonnak.

De szerinte hosszabb távon újjáépítési segítségre lesz szüksége az államnak, hiszen például egy kórház is megsemmisült a robbanásban.

Közben más országokból is érkeztek felajánlások a segítségnyújtásra. Franciaország két repülőgéppel szakértőket és felszereléseket küld Bejrútba. Németország ötven kutatási-mentési szakembert küld Libanonba, és Lengyelország is segítségnyújtást jelentett be.

Az Európai Unió is élesítette a polgári védelmi mechanizmusát, amelynek keretében tűzoltókat, mentőfelszereléseket, járműveket és keresőkutyákat akarnak Libanonba küldeni a tagállamokból. Eddig Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország és Németország jelezte részvételi szándékát, de várhatóan más országok is csatlakozni fognak.

Marise Payne ausztrál külügyminiszter közölte, hogy országa nagyjából 1,4 millió dollárnyi támogatást ajánl fel a Világélelmezési Program (WFP) és a vöröskereszt számára a katasztrófa által érintettek ellátásának biztosítása céljából. Oroszország ötrepülőnyi humanitárius segély küldéséről döntött. Irak hatkamionnyi egészségügyi felszerelést illetve orvosokat, ápolókat juttat Libanonba. Jordánia és Egyiptom is hasonló intézkedéseket jelentett be - írja az MTI.

Szerda reggeli beszámolók szerint több mint százan meghaltak, és közel négyezren sérültek meg, miután kedden délután egy raktárépület, amiben 2750 tonna ammónium-nitrátot tároltak, egyelőre ismeretlen okból felrobbant a libanoni Bejrútban. Egyes beszámolók szerint egy közeli petárdagyárban keletkezett tűz, ami robbanást okozott, és ezután robbant fel a vámhivatal által hat éve lefoglalt ammónium-nitrát. A detonáció ereje földrengéshez mérhető volt: a kétszáz kilométerrel arrébb fekvő Cipruson is érezték. Bejrútot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították, a károk mértéke egyelőre megbecsülhetetlen: épületek tucatjai dőltek össze, autók százai semmisültek meg. A robbanás helyszínét lezárta a hadsereg, a raktár közvetlen környezete gyakorlatilag megsemmisült.