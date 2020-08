Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Egy héttel azután, hogy Hodász András plébániai kormányzó írt néhány erős mondatot az Indexről („Vére rajtunk.”), és részt vett a sajtószabadság melletti tüntetésen, a Magyar Hírlapban kicsit gunyorosan, kicsit atyáskodva tette helyre Kiss Antal, aki korábban Schmitt Pál és a Fidesz tanácsadója volt, azóta pedig miniszteri biztos és egy nagy állami cég vezetője.

A cikkei alatt következetesen csak „teológusként” bemutatott Kiss a 2018-as választás előtt levezette, hogy keresztényként csak a Fideszre lehet szavazni, épp ezért nem hagyhatta szó nélkül, hogy Hodász „átesett a politikai coming out-ján a Momentum legutóbbi tüntetésén”. Nyílt levelében azt tanácsolta:

„Kedves Hodász atya! Ön most, úgy érzem, vagy önmagától, vagy tanácsadói miatt egy politikai aknamezőre sétált. Óvatosan vissza kellene hátrálnia.”

Két hét múlva az egész ország értesült a meghátrálásról: Erdő Péter bíboros behívatta a neki engedelmességgel tartozó papot, ami után rögtön leálltak Hodász atya közösségi csatornái.

2014-es videó Hodász papszenteléséről Erdő Péterrel:

Az indexes cikket és más Hodász-írásokat is közlő keresztény magazin, a Szemlélek egyházi médiában dolgozó szerzője köszönettel búcsúzott a paptól, és többek között ezt írta: „Hivatalos indoklás persze nincsen, de az a »kell« abban a rövid posztban, amit András atya közölt az Instagram oldalán, sokatmondó. És nézve a folyamatot, aminek egy népszerű pap elhallgatása az eredménye, az embernek nem az Isten akarata jut az eszébe. Nyilván nem arról van szó, hogy András atya hirtelen megunta saját magát, vagy úgy döntött, augusztus 14-től kevésbé fontos számára az evangelizáció.”

A fentiektől kap egy vajszínű árnyalatot az a 2018-as TEDx előadás, amelyet Hodász tartott a felnövésről és az öregedésről. És amiben elmondta:

„Az egyház egy hierarchikus, bürokratikus szervezet. A fő erény az engedelmesség! Te csak maradj csendben és engedelmeskedj! Ne legyél innovatív, ne legyél kreatív, mert apu mindent megold.”

A katolikus egyház vezetői és papjai rendszeresen kampányolnak kormánypárti politikusokkal, és ezt a Fideszben el is várják: Kövér László is beszélt róla, hogy a lelkészek és plébánosok felelőssége, hogy a hívek megfelelő irányba szavazzanak. Azt már rosszabbul viselik, ha valaki kritikus a kormánnyal vagy akár csak annak tűnik: Beer Miklós püspök például a visszavonulása bejelentése után elmondta, hogy egy kormánypárti politikus a 2018-as választások előtt szólt neki, „fogja be a száját”. Egy baranyai papot pedig felfüggesztettek és vizsgálatot indítottak ellene, miután egy videóban feltette a kérdést: „Kicsoda Habony Árpád?”

Mindezekről természetesen jó lenne megkérdezni Hodász Andrást, de ő ugye nem nyilatkozik.