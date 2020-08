Bolsonaro brazil elnök második fia is koronavírusos lett

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

Bolsonaro brazil elnök második fia is elkapta a koronavírust, ezzel pedig ő az ötödik fertőzött a családban.

Bolsonarot sokan bírálták, amiért a járvány kitörésekor egyáltalán nem vette komolyan annak veszélyeit, sőt egy olyan kijelentést is tett, hogy a koronavírus csak egy kis influenza. Később pedig a védekezéssel szemben is inkább a gazdaság újraindítását szorgalmazta, emellett több tömegrendezvényen is részt vett, ahol sorra rázott kezet az emberekkel.

A kis influenza úgy tűnik, hogy az egész családon végigmegy, most épp Flavio Bolsonaro koronavírus-tesztje pozitív lett, de egyelőre tünetmentes.

Korábban Jair Bolsonaro államfőnél július 7-én diagnosztizálták a fertőzést. Később kiderült, hogy felesége, Michelle Bolsonaro és másik fia, Jair Renan tesztje is pozitív lett (az elnöknek öt gyereke van). Az államfő 80 éves anyósa augusztus elején halt bele a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe.

A világ országai közül Brazíliát érinti a legsúlyosabban a világjárvány az Egyesült Államok után. Az azonosított fertőzöttek száma megközelíti a 3,67 milliót, és 116 580-an haltak bele a vírus okozta kórba. Az egészségügyi minisztérium keddi tájékoztatása szerint az elmúlt napon 1271 ember halt bele a kórba, és 47 134 új fertőzöttet regisztráltak.

Flavio Bolsonaro szóvivője szerint a szenátor is hidroxiklorokint és azitromicint szed. Édesapja részben ezeknek a gyógyszereknek tulajdonította azt, hogy könnyen viselte a fertőzést, jóllehet a szakértők szerint kevés bizonyíték van arra, hogy ezek a készítmények valóban hatékonyak a koronavírus-fertőzés ellen. (MTI)