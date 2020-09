Macron ismét Libanonba ment, hogy új kormány megalakítását sürgesse

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Érdekel

A francia államfő, Emmanuel Macron hétfő éjszaka érkezett Bejrútba. Ez a második látogatása Libanonban az augusztus elején történt katasztrófa óta, amikor a főváros kikötőjében tárolt rengeteg ammónium-nitrát felrobbant, hatalmas pusztítást végezve. Az ország már a robbanás előtt is rossz helyzetben volt, a gazdaság is romokban volt, mellé pedig komoly károkat okozott a koronavírus-járvány is.

Macron faültetés közben Libanonban Fotó: GONZALO FUENTES/AFP

Az országban sokan a politikai elit korruptságát és alkalmatlanságát is kárhoztatták a kialakult helyzetért, és hozzájuk csatlakozott Macron is. Libanon egykoron Franciaország ellenőrzése alatt állt, és a két ország között a mai napig szoros maradt a viszony.

Macron most újságíróknak arról beszélt, hogy a lehető leghamarabb új kormányra lesz szükség Libanonban. Az országnak nemrég lett új miniszterelnöke, az egykori német nagykövet Mustapha Adib személyében, miután az előző vezetés a robbanást követő tüntetések hatására lemondott.

A BBC beszámolója szerint vezető libanoni politikusok is arról beszéltek, hogy szükség lehet Macron közbenjárására ahhoz, hogy minél előbb felállhasson az új kormány. A francia államfő az országba érkezve kedd reggel elsőnek nem politikusokkal egyeztetett, hanem a legendás libanoni énekesnőt, a 85 éves Fairuzt kereste fel, akit a francia becsületrenddel tüntetett ki.