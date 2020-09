Ablakban, ajtón, kutyán, táskán, kocsin: mozgalom lett a piros-fehér tiltakozó szalag kitűzéséből

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Pillanatok alatt vált az SZFE ügyében tiltakozók szimbólumává az a piros-fehér csíkos terelőszalag, amivel az egyetemisták az iskola elfoglalásakor kidekorálták a főbejáratot. A szalagszimbólum ráadásul azonnal kitört a demonstráció fizikai teréből és terjedni kezdett szerte az országban: Budapesten és vidéken, sőt már külföldön is feltűntek a szalagok a legkülönbözőbb élethelyzetekben.



Az SZFE miatt vizuálisan tiltakozók fő terepe a jelek szerint a saját ablakuk.

Bár teljesen más szituációró van szó, az insiprálóik között nyilván ott voltak azok a belarusz ellenzékiek, akik Lukasenka elleni tiltakozásból elkezdtek a régi, szovjet idők előtti fehérorosz zászló piros-fehér színeit idéző tárgyakat – például száradó ruhát – akasztani az utcai ablakukba vagy erkékyükre. Ez a belarusz fotó például több szalaggal tiltakozó magyar csoport fb-falán is feltűnt:



Nyugat-európai nagyvárosaiban is komoly hagyománya van az ablakban/erkélyen elhelyezett politikai-kulturális üzeneteknek, Barcelonában lakva a kedvenceim voltak azok, akik az egyik ablakukban egy molinón Katalónia függetlenségét követelték, a másikban meg azt, hogy a részeg turisták ne hugyozzák tele a negyedük utcáit.

A magyar tiltakozók az egyéni versenyzők mellett több Facebook-csoportban is szervezkednek, ahol a kidekorált ablakok és erkélyek dokumentálása mellett a legnépszerűbb témák, hogy éppen hol lehet ilyen szalagot venni a barkácsáruházakon kívül (kínai üzletek és festékboltok), illetve hogy mi a neve ennek az izének egyáltalán (kordonszalag, jelölőszalag, terelőszalag).

Az ablakot és az erkélyt is irtó sokféleképp lehet felszalagozni. Andrea Újbudán például tintahalszerűen rendezte el a csíkokat:

Míg Bence az Újlipótvárosban a harcias straight edge hardcore punk mozgalmat megidéző, szigorú X elrendezésben hisz:

Van olyan is, aki kaligrafikus irányba ment el, a leglátványosabban talán Mona tudta összehangolni a politikai-kuturális tiltakozást az esztétikummal:

közelebbről:

Bíró Kriszta színész Kosztolányi Dezső lazán megkötött nyakkendőit idézte fel tiltakozó erkélyinstallációjával:

A Legpozitívabb Tiltakozó különdíját viszont Helga és Somogyi Béla utcai szomszédai kapják. Helga képzőművészként maga fogalmazta át szívvé a piros-fehér csíkos szalagot és készítette el a dekorációt, a lakótársai pedig örömmel titakoznak vele:

De mit tegyen az, akinek van ugyan erkélye, de nagyon magasan? Zsófi megoldása a még több szalag:

Az erkélytiltakozás persze a legkevésbé sem szorítkozik Budapestre, Márta például Nyíregyházán mutatott így megálljt az állampárti kultárkommandósoknak:



Erzsi pedig Pilisborosjenőn kötött demokratikus értelemben vett masnit a kerítésre:

Túlhasznált kifejezés az összefogás, de Róbert és a szemközt lakó haverja igen látványosan bizonyították be a Hollán Ernő utcában, hogy 1 tiltakozó erkély + 1 tiltakozó erkély az nem 2 tiltakozó erkély, hanem tiltakozó erkély a négyzeten. A haverok ugyanis az egyikük erkélyéről kötelet dobtak át a trolivezeték fölött, amit aztán felhúztak másik erkélyre, majd egy jó hosszú piros-fehér szalag utca feletti ide-oda áthúzásával ilyen látványelemet hoztak létre:



A kötélen egyébként a két barát kislányai szoktak Barbie-kat utaztani!

De persze nem mindenki tud szalagot tenni az ablakba, mert mondjuk nincs utcára néző ablaka. Úgy tűnik, hogy a legdivatosabb demokratikus ablakpótlék jelenleg a kutya. Lehet persze, hogy azért is, mert a kutyák annyira fotogének. Mint mondjuk a tiltakozófalka egyik legaranyosabb tagja, Kinga kutyája, a labradoodle származású Gizi:

A bulvárérdekességek rajongóinak mondom, hogy a cikk megírása közben tártam fel azt a tényt, hogy Önkényellenes Gizi egyik testvére Tilla kutyája, Dubi:

Gizi lakótársa, Kókusz sem hagyta szó nélkül az önkényeskedést:

Rita kutyájának, a fekete Hertának remekül áll a piros-fehét masni:

Júlia pedig nem cicózott és kidekorálta az ablakát meg Mozit, a kis olasz agarat is:



Ha kutya viselheti divatkiegészítőként, ember miért ne - gondolhatta Bori, azzal hajgumiként kezdte hordani:



Szintén népszerű szalaghordozó felület a kutyátlan ember legjobb barátja, a táska. Anna a piros színharmóniára épített:



Dani viszont a látványos esztétizáláson is túllépve lényegében szoborrá alakította át a hátizsákját, ami így a normalitást anakondaként szorongató önkény háton hordozott emlékműve lett:

De sokan demonstrálnak a járműveikkel, bringára kötözött szalagokkal, vagy mint például Nóráék, a kocsit díszítik fel:

A magánlakások, magántestek és magánkutyák mellett boltok és szórakozóhelyek kirakatában és kerítésén is megjelentek a tiltakozás szimbólumai. Zsófi egy rakás Mulatónegyed-beli helyet fotózott végig, a kis képeken a tiltakozó Fekete kutya, Deli, Rácskert, Kisüzem, ls Kiadó kocsma vizuális megoldásai láthatók:

Ez pedig a szintén erzsébetvárosi Eszka butik kirakata E. fotóján:

A vizuális tiltakozás persze már most sem szorítkozik Magyarország területére. A-t, aki egy dél-bajor szupermarketben dolgozik Ortenburg kisvárosban, elfogta az ihlet és a tisztánlátás ritka pillanatában felfújt egy gumikesztyűt, majd a tenyerére írt egy SZFE-s hashtaget. „Sajnos senki nem értette, viszont sokan röhögtek és érdeklődtek” – mondta az alkotó a 444-nek:



A tiltakozásban pedig bizonyos értelemben a vad Bécs levegőjétől megrészegült Árpád ment a legtovább, ő ugyanis 50 eurós büntetést fizetetett ki ezért az installációjáért:

Ha te is a vizuális tiltakozást választottad, vagy láttál rá érdekes/vicces/hatásos példát és le is fotóztad azt, és szívesen szerepelnél egy hasonló összeállításban, küldd el nekem a képet, esetleg egy mondatni magyarázó szöveggel a szilyl KUKAC 444.hu címre SZALAG subjecttel. Akkor is szalagot írj kérlek, ha igazából nem is szalag van a képen, hogy könnyebben ki tudjam filterezni őket.