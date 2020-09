Dőlhetnek a rekordok, itt nem lesz lezárás

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A kormány tart a gazdasági kockázatoktól, ezért a fertőzésrekordok ellenére sem készül lezárásokra.

A tesztek viszont olcsóbbak lesznek.

Pénteken megtartják az első nagyobb, vírusszkeptikus tüntetést.

Indiában százezer, Franciaországban tízezer új fertőzött.

Szigorítanak az osztrákok, nem lehet 50 fősnél nagyobb rendezvényt tartani.

Ez a 444 járványügyi hírlevele.

Ismét rekord számú, 718 új fertőzöttet regisztráltak. Most már hatezernél is több fertőzött van az országban, és megdőlt a napi tesztelési rekord is (11637). Pénteken a tesztek 6 százaléka bizonyult pozitívnak, ami mostanában már nem is számít kiugrónak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tavasszal azt ajánlotta, az országok akkor kezdjék el a kijárási korlátozások feloldását, ha két hétig öt százalék alatt marad ez az arány. Láthatóan azóta sok minden változott.

Orbán: Nem állhat meg az ország

Egyre világosabb, hogy a kormány jelentős korlátozások nélkül akarja átvészelni a járvány második hullámát. „A cél most nem az, hogy mindenki maradjon otthon, és álljon meg az ország” – mondta reggel a rádióban Orbán Viktor. Ehelyett a cél: megvédeni az ország működőképességét. A miniszterelnök a vírusügyi nemzeti konzultációra hivatkozott, amikor indokolta a döntést.

Gulyás senkit nem biztat semmire, de az ellenkezőjére se

Gulyás Gergely miniszter szerint a nemzeti konzultáció eredménye alapján döntenek majd arról is, szükség van-e ismét az idősek vásárlási idősávjára. Amikor megkérdezték, javasolják-e a cégeknek a távmunkát, Gulyás azt mondta, senkit nem biztatnak semmire, és annak az ellenkezőjére sem. „Az a veszély, ami a gazdaság leállásából következhet, az ma még az egészségügyi kockázatnál is lényegesen nagyobb lehet.” Mérlegelik viszont, hogy más országokhoz hasonlóan 14-ről 10 naposra rövidítsék a karantént. Az iskolákban pedig elrendelték a kötelező lázmérést.

Nagy a mozgás, különösen vidéken

A Qubit a Google, az Apple és a Facebook adatai alapján mutatta be, mennyivel többet mozgunk a tavaszi hullámhoz képest. Ahogy akkor, most is a budapestiek mozognak a legkevesebbet, ami persze nem jelenti azt, hogy kevesebb kontaktus jön létre.



Döcögő, de olcsóbb tesztek

Orbán azt is bejelentette, hogy a tesztek hamarosan hatósági áron futnak majd, 6-8 ezer forintnál olcsóbban. Ennek sokan örülhetnek, most ugyanis súlyos tízezreket kell fizetni a más országokban ingyen kínált tesztekért. Kivéve persze azoknak, akik teljesítik a kötelező teszthez előírt feltételeket. Ezek elég szigorúak, de Gulyás szerint nem terveznek változtatni rajtuk. A tesztelés döcögősen megy, egyre többet kell várni a mintavételre és az eredményre is. Azt ígérték, javulni fog a helyzet, mert megduplázták a tesztelést végző mentők kapacitásait, és ha kell, magánlaborokat is be fognak vonni.



A vadászok nem jöhetnek, hiába szeretné a kamara

A tavaszi svéd modellnél is lazábbnak tűnő magyar járványkezelés legmasszívabb eszköze továbbra is a határzár. Ezen úgy tűnik, bérvadászok sem jöhetnek át, legalábbis a rendőrség a vadászkamarával ellentétben nem tartja gazdasági célú tevékenységnek, amit csinálnak. Mondjuk a vadászat, a lövöldözés elején és végén szokásos ivászatot, bulizást kivéve nem is számítana különösebben veszélyes tevékenységnek járványszempontból. Messze vannak egymástól, szabad ég alatt. Egy futballmeccsnél mindenképpen biztonságosabbnak tűnik.

A Szuperkupa-döntő továbbra sincs veszélyben

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, egyben az európai szövetség alelnöke azt mondta, nem lát nagy problémát, le lehet játszani a Sevilla-Bayern München meccset a Puskás Arénában szeptember 24-én. „Érvényes koronavírus-teszttel jöhetnek, mindenkit lázmérőzni fogunk, a távolságtartásra odafigyelünk. Én nem gondolom azt, hogy szignifikáns veszélyt jelentenének az érkező vendégek.”

Gődény, a testépítő gyógyszerész a vírusszkeptikusok Dózsa Györgye

Magyarországot eddig valamiért elkerülték a vírusszkeptikus megmozdulások. Péntekre viszont tüntetést hívott össze a „mindannyiunkat érintő korlátozó intézkedések értelmetlensége” ellen Gődény György, amit ötezren igazoltak vissza a Facebookon. Az esemény borítóképén éppen két óriás koronavírus csapódik bele a World Trade Centerbe, egy kifeszített maszk társaságában. Végül a kezdéskor alig voltak tüntetők, később pedig nagyjából ezer fős tömeg gyűlt össze, nem kellett sokat várni az első háttérhatalmas utalásra sem.



Rekordok máshol

Franciaországban is rekordot döntött a napi esetszám, közel tízezer új fertőzöttet regisztráltak. Új szigorítások jöhetnek.

Az Európai Unióban most Spanyolországban a legmagasabb a pozitív tesztek aránya, legutóbb 11,8 százalék volt.

Ausztriában - ahol kevesebb az aktív fertőzött, mint nálunk - mostantól nem lehet 50 fősnél nagyobb rendezvényeket tartani zárt térben. Kültéren 100 fő a limit, hacsak nincsenek előre kiosztott ülőhelyek, mert akkor odabent 1500, a szabadban pedig 3000 fő. Előírták még, hogy az iskolai folyosókon is hordani kell a maszkot.

Romániában a nyári felfutás után egyenletesen 1200 körül alakulnak a napi esetszámok. A kezdődő tanév miatt újabb emelkedésre számítanak, de az iskoláknak három lehetséges forgatókönyvet is kínálnak.

Nagy-Britanniában március óta most először kúszott 1 fölé a reprodukciós szám, vagyis az R érték, ami megmutatja, hogy egy fertőzött átlagosan hány másik embernek adja át a fertőzést. A BBC szerint ezt nemcsak néhány gócpont okozza, hanem országosan felgyorsult a terjedés.

Indiában a százezret súrolta az egy napon belül azonosított fertőzöttek száma, amire soha, sehol nem volt példa a járvány kirobbanása óta. Eközben tömegek életét nyomorítja meg a gazdasági válság, a New York Times riportja szerint egyre több indiai gazdálkodó inkább az öngyilkosságot választja.