Fürjes Balázs szerint a Biodóm építésével a kormány gólpasszt adott Karácsony Gergelynek

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogy szerinte Budapestnek és Magyarországnak is az a jó, ha befejeződik a Biodóm. „Ehhez a kormány negyvenmilliárd forintot biztosít a fővárosnak, minden beleszólás nélkül. Gólpasszt adtunk a fővárosi önkormányzatnak, csak be kell lőni a ziccert. Már jócskán hosszabbításban vagyunk, és csak várjuk, mit kezdenek a forintos labdával” - mondta Fürjes Balázs, aki megjegyezte azt is, hogy még nem kaptak tájékoztatást arról, mikorra és hogyan fejezik be a munkát.

Fürjes Balázs Fotó: botost/444.hu

A 2017 nyarán elkezdett beruházás pár év alatt teljesen elszállt. Az év elején sem a kormány, sem a főváros nem tudja megmondani, miből fogják befejezni. Ezért februárban a Fővárosi Közgyűlés kivette Fővárosi Állatkert kezéből a biodómmal kapcsolatos pénzügyi döntéseket, és azt inkább az egyik fővárosi tulajdonú cégre bízza.



Az 1,7 hektárnyi területen épülő fedett állat-és növénypark, a biodóm a Fővárosi Állat- és Növénykertben 2019. december 17-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A Fővárosi Állatkert vezetéséről a februárban lemondott Persányi Miklós december közepén még úgy saccolt, hogy kormány által eddig biztosított nettó 43,7 milliárd forinton felül még további mintegy 20 milliárdra van szükség a befejezéshez. Az év elején úgy számoltak, hogy a 2017-ben még 43,7 milliárdosra tervezett biodóm becsült költsége 63 milliárdnál jár . Nemrég pedig az is kiderült, hogy a projket további 200 millióval drágult.



Ugyanakkor az örök optimista Fürjes Balázs most is reményét fejezte ki, hogy nem marad torzóként az épület. „Ráadásul a valóban hasznos Biodóm fejlesztés befejezése jó alkalom a főpolgármesternek, hogy bebizonyítsa, nem igazak a vádak, hogy ő képtelen megcsinálni dolgokat, csak fejlesztések megfúrásában, nemek kimondásában jeleskedik” - tette hozzá az államtitkár, aki megígérte, ha meghívják a megnyitóra, örömmel tapsolja meg Karácsony Gergely megnyitó beszédét.