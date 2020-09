Az operatív törzs ma sem válaszolt egyetlen egy kérdésünkre sem a napi „sajtótájékoztatóján”

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Újabb nap, újabb „sajtótájékoztatót” tartott az operatív törzs. A szigor szabályok szerint előzetesen, reggel 9-ig beküldendő kérdéseink egy része a tegnapi volt, hiszen azokra nem kaptunk választ, egy másik részét pedig innen tettük fel.

Hány intenzív terápiás szakápoló van az országban?

Orbán Viktor a szeptember 12-i tévés interjújában azt mondta, hogy amíg a halálozási számok nem kezdenek emelkedni, addig föl sem merül az a gondolat, hogy az iskolákat korlátozni kellene. Azóta a halálozási számok emelkedni kezdtek. Hol van az a határ, aminél elrendelik az átállást az iskolákban a digitális oktatásban?

Ha kiemelten fontos, hogy az iskolák működjenek, akkor miért nem kapnak elsőbbséget a gyanús tünetekkel a háziorvosuknál bejelentkező pedagógusok a tesztek levételénél és a minták kivizsgálásánál? Miért tart esetenként a teszteredmények levétele, illetve azok kiértékelése is több, mint egy hétig?

Tervezi-e a kormány, hogy hetente közölje az R_0 mértékét?

Tervezi-e a kormány, hogy 1-2 hetente közzéteszi az elmúlt időszak regisztrált fertőzötteinek illetve kórházi kezeltjeinek koreloszlását?

Tervezi-e a kormány, hogy közzéteszi, hogy az egyes járványügyi intézkedésektől milyen hatást vár a kontaktszámok alakulására és hogy ez hogyan befolyásolja majd a járványgörbét?

Mit szólnak ahhoz, hogy a bajor miniszterelnök mindenáron le akarja beszélni a bajor szurkolókat arról, hogy Budapestre utazzanak a Szuperkupa-döntőre, mert attól tart, hogy sokan megfertőződnek Magyarországon?

Sajnos egyik sem volt olyan, amit érdemesnek tartottak volna válaszra, úgy persze érthető, ha Kovács Zoltán államtitkár tartja a kezében a dolgokat.

Amit megtudtunk Müller Cecília országos tiszti főorvostól: továbbra is a 20-29 éves korosztályban terjed leginkább a vírus, de a fiatalabbak és idősebbek is „alaposan bevonódtak”. A szórakozóhelyeknek Müller Cecília szerint azért kell 23 órakor bezárniuk, hogy megakadályozzák a fiatalok csoportosulását.



A 8 új áldozatról azt mondta, hogy a legfiatalabb egy 51 éves cukorbeteg férfi volt, bár a koronavirus.gov.hu-n szerepel egy 37 éves, leukémiás nő is, akit Müller nem említett.

Müller Cecília beszélt arról is, hogy az eddig összesen elvégzett koronavírus tesztek száma már meghaladja a 600 ezret. Azt viszont nem említette - megérdezni meg nem lehetett -, hogy az elmúlt két hétben valamiért éppen most teszteltek a legkevesebbet, így tíz százalék fölött volt a pozitív tesztek száma, ami a WHO szerint annak a jele, hogy kevés tesztet végeznek.

A feltett újságírói kérdések közül nekem messze az a Kiss Róbert szavaival „rendőrségi vonzatú kérdés” volt a kedvencem, amiben a Nógrád Megyei Hírlap arról érdeklődött, hogy civil ruhás rendőrök lecsapnak-e majd azokra, akik nem tartják be a maszkviselés szabályait. Kiss alezredes tájékoztatása szerint a rendőrök eddig 22 esetben intézkedtek azért, mert valaki a tömegközlekedésben nem tartotta be a maszkviselési szabályokat, 27 esetben bevásárlóközpontban tették ugyanezt. Ez nem jelent automatikusan büntetést, lehet, hogy csak figyelmeztettek.

Müller Cecília szerint valóban fontos, hogy szedjünk D vitamint, autóban idősek is ülhetnek biztonságosan hátul, ha mindenki van maszk, és senki nem beteg.

Arról az új eljárásrendről, amit Müller Cecília és Kásler Miklós miniszter írt alá, és lehetővé teszi, hogy a háziorvosok teszt nélkül, tünetek alapján is fertőzöttnek minősíthet betegeket, a tiszti főorvos azt mondta, hogy minden esetben, amikor a háziorvosnak gyanús, hogy a betege koronavírus fertőzött, továbbra is elvárják, hogy rendeljen el laborvizsgálatot. Hogy akkor miért módosították az eljárásrendet, azt nem lehetett megkérdezni, hiszen élőben nem lehet kérdezni.

Müller Cecília elmondta, hogy a tesztek elvégzését, szemben a tavaszi helyzettel, most nem korlátozza az azokhoz szükséges reagensek hiánya. Így utólag is jó megtudni, hogy tavasszal korlátozta. Akkor nem válaszoltak az ezzel kapcsolatos kérdésekre. A tesztek 3-30 százalék volt eddig fizetős, laboroktól függően.

Az oktatásra áttérve. Vannak azok a gyerekek, akiknek az osztálytársuk igazolt koronavírusos lett, és ők is kontaktnak minősülnek. Ezért karantént írtak elő a számukra. Ha ők tünetmentesek, akkor a családtagjaikra nem érvényes a karantén, „élhetik az életüket”.

Azzal kapcsolatban, hogyan lehet majd megoldani az összes gyerek testhőmérséklet mérését október elsejétől az iskolákba lépve, Müller Cecília azt javasolta, hogy engedjék be őket több kapun, legyen több lázmérő és bővítsék a lázmérő személyzetet, 2 másodperc az egész mérés.