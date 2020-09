Igazgatóhelyettes lett a vasalódeszkás tornatanárt meghurcoló tankerületi vezető

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Igazgatóhelyettesként helyezkedett el Hódmezővásárhelyen Balázs József, korábbi tankerületi igazgató, aki a nyáron vált hírhedtté. Ő volt az az oktatási vezető, aki írásbeli figyelmeztetésben részesítette Vezsenyi László tornatanárt, mert az a tavaszi kijárási korlátozások idején, a digitális oktatás nehézségeit szemléltető, eleve viccnek szánt videójában egy vasalódeszkán szemléltette a nebulóknak az úszás alapjait.

Vezsenyire már a videó publikálásának másnapján rátelefonáltak a tankerületi központból, hogy azonnal szedje le a videót, mert Balázs József, ahogy a HVG fogalmaz, "fel van háborodva, tajtékzik". És bár Vezsenyi ezt megtette, Balázs mégis írásbeli figyelmeztetésben részesítette, elvette a csoportjait, és kötelezte, hogy minden napra adja le a csoportjainak szánt tananyagot.

Balázs eljárását még a Klebersberg Központ is túlzónak tartotta, bár arra is hivatkoztak, hogy Vezsenyi videójára a szülők panaszkodtak. Balázs, miután eljárását a minisztérium is túlkapásnak minősítette, az oktatási jogok biztosa pedig vizsgálatot indított ellene, június 15-vel lemondott.

De most új állást talált. A Hódpress, amely elsőként értesült igazgatóhelyettesi kinevezéséről, az ügyben kereste Balázs új munkahelyét, a Németh László Gimnázium és Általános Iskolát, amely egyelőre nem reagált a kérdéseikre.