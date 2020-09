Koronavírus: elhunyt egy 30 éves férfi, hat újabb áldozata van a járványnak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hat újabb áldozata van a koronavírus járványnak, ezzel 736 főre emelkedett a tavasz óta elhunytak száma. Az áldozatok között van egy 30 éves férfi is. Ő eddig a járvány legfiatalabb magyar áldozata. A koronavirus.gov.hu adatai szerint szívbillentyű elégtelensége is volt.



589-ről 620-ra nőtt a kórházban ápoltak száma, 38-an vannak lélegeztetőgépen.



A napi új fertőzöttek száma abban az ezer körüli sávban mozog, amit az elvégzett tesztek száma kijelöl.

Most 10 703 tesztet végeztek egy nap alatt. Ez 1 079-cel kevesebb, mint egy nappal korábban, az elmúlt öt napban pedig ez volt a legkevesebb vizsgálat. Így is találtak 937 új fertőzöttet. Ha többet tesztelnének, ez a szám is magasabb lenne.

A WHO-ajánlást (ha 5 százalék felett van a pozitív tesztek száma, akkor kevés az elvégzett vizsgálat) már több, mint két hete nem teljesítjük.

Az aktív fertőzöttek száma tovább nőtt, már 18 137 fő.

Megyénként egy nap alatt a regisztrált fertőzöttek száma. Ilyen alacsony tesztelés mellett sincs olyan megye, ahol ne lenne legalább 10 új fertőzött.

Bács-Kiskun: 19

Baranya: 65

Békés: 11

Borsod-Abaúj-Zemplén: 37

Budapest: 303

Csongrád-Csanád: 26

Fejér: 36

Győr-Moson-Sopron: 44

Hajdú-Bihar: 42

Heves: 21

Jász-Nagykun-Szolnok: 19

Komárom-Esztergom: 22

Nógrád: 12

Pest: 115

Somogy: 24

Szabolcs-Szatmár-Bereg: 47

Tolna: 15

Vas: 40

Veszprém: 22

Zala: 17