El kellett zárni öt papagájt a látogatók elől egy brit vadasparkban, mert annyit káromkodtak

A kelet-angliai Friskney falu vadasparkjában el kellett zárni a látogatók elől öt afrikai szürke papagájt, ugyanis az állatok folyamatosan káromkodtak. A Lincolnshire Wildlife Park augusztusban fogadta örökbe a madarakat, és a gondozók szerint eleinte nagyon jó volt velük dolgozni. Úgy gondolták, a madarak majd a káromkodásról is leszoknak a levegőváltozással, ezért telepítették be őket a többi papagáj közé, ahol a látogatók is megnézhették őket.

A papagájok azonban nem szoktak le a káromkodásról, sőt félő volt, hogy a többi papagáj is eltanulja tőlük a szavakat, ezért végül úgy döntöttek, inkább máshová telepítik őket.

A vadaspark személyzete szerint a papagájok figyelik a hallgatóság reakcióit, ha mondanak valamit, ami az őket figyelő emberekből elképedést vagy nevetést vált ki, akkor azt nagyobb eséllyel folytatják. Ezért is nehéz a káromkodásról leszoktatni a madarakat úgy, hogy közben emberek előtt vannak. Ezen kívül persze a kisgyerekkel érkező látogatók érdekeit is figyelembe vették a döntés meghozatalakor.

Nem most először kerültek egyébként a vadaspark papagájai a hírekbe, itt él a Chico nevű madár is, ami azért lett sztár a közösségi médiában, mert imádja Beyoncé If I Were a Boy című számát. (BBC)