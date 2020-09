Hiányzó tesztek, hiányzó spontán találkozások

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A szeptember eleji növekedés után visszaesett a tesztelés Magyarországon.

Korlátozásokat vezetnek be Szlovákiában és Csehországban, egy székelyföldi megyében a tesztek harmada pozitív lett.

Angela Merkel hiányolja a spontán találkozásokat, de könyörög az embereknek, hogy tartsák be a szabályokat.

A szeptember a járvány eddigi legkeményebb heteit hozta Magyarországra. Az aktív fertőzöttek száma tízszeresére, a kórházban ápoltaké és a lélegeztetőn levőké pedig nyolcszorosára nőtt egy hónap alatt.

Sokszor írtunk már arról, mennyire fontos a széleskörű tesztelés a járvány monitorozása és kordában tartása érdekében. Ehhez képest a hónap eleji növekedést ismét csökkenés követte a tesztek számában. De ahogy az ábrán látszik, még kevesebb mintavétel mellett is növekszik a regisztrált fertőzöttek napi átlagos száma.

Lássuk a napi adatokat! Szerdán nyolc újabb koronavírusos halottról számoltak be (Müller Cecília tisztifőorvos szerint ugyanennyire kell számítani a következő napokban is), most 773-an vannak kórházban és 54-en lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma közelíti a húszezret, 37 százalékuk budapesti, a többiek az ország más területein élnek.

Kedden Magyarországot is vörösre színezték az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) koronavírus-térképén, mert az elmúlt két hétben fertőzöttek száma a 100 ezer főre vetítve meghaladta a 120 főt.

Érdekes statisztikai fordulat, hogy egyetlen nap alatt 717-en gyógyultak fel a betegségből, de ezt nem emelte ki külön az operatív törzs, ahogy az ezzel kapcsolatos kérdésünkre sem válaszolt. Valószínűleg a karanténból kiengedett fertőzöttek nyilvántartásában érte magát utol a járványügy.

Százmilliók mentek a tesztekre, amiket nem vett át a kormány

280 millió forintot fizetett ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium olyan gyorstesztekért, amiket a „megváltozott megrendelői igények” miatt át sem vettek. Ez a pénz a „lemondásból és egyéb, a tárolásból eredő költségek” fejében járt a Pro Concept Kft.-nek, a tesztek eredeti ára viszont nem szerepelt a hvg.hu-nak kiadott minisztériumi iratokban. A kormány lélegeztetőgépek beszerzésére is szerződött a céggel.

Szomszédok

45 napos vészhelyzetet hirdetett a szlovák kormány. Októbertől mindenhol kötelező lesz a maszk, ahol nem tartható a biztonságos távolság, és betiltják az ötven fősnél nagyobb rendezvényeket. Akár a népességarányos fertőzési adatokat, akár a halálozást nézzük, Szlovákia még mindig jobban áll Magyarországnál.

Romániában rekord számú, több mint kétezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt. A székelyföldi Kovászna megyében a Transindex szerint 145 tesztből 51, vagyis a tesztek több mint harmada pozitív lett.

Megdőlt a napi fertőzésrekord Ukrajnában is, több mint négyezer esetet regisztráltak egy nap alatt. Népességarányosan nézve Magyarországon magasabb az azonosított fertőzöttek száma, de ott magasabb a halálozás.

Merkelnek hiányoznak a spontán találkozások

„Mindannyian vissza akarjuk kapni a normális életünket, de azt kockáztatjuk, amit eddig elértünk” - idézi Angela Merkel német kancellárt a Deutsche Welle.

A törvényhozásban tartott beszédében azt mondta, megérti az embereket, főleg a fiatalokat, hogy lazábban kezelik a gyülekezésre vonatkozó szabályokat, neki is hiányoznak a spontán találkozások. De mindenkit arra kért, hogy a teljes lezárás elkerülése érdekében tartsa magát az előírásokhoz.

„Haszontalanok a szabályok, ha az emberek nem tartják be őket. Ez hosszútávfutás, hosszú út áll előttünk. Nemcsak az időseket és a sérülékenyeket védjük, hanem a nyitott, szabad társadalmunkat is.”

Németországban kedden jelentettek be szigorításokat a különösen fertőzött területeken. Ez részben a tömegrendezvényeket érinti, de a tartományok az alkoholárusítást is korlátozhatják.

Se tüntetés, se iskola

Svájcban nem bíznak a negatív teszteredményekben, ezért a külföldről érkezőknek mindenképpen karanténba kell vonulniuk, és ott is kell maradniuk 10 napig.

Új törvényt fogadtak el Izraelben: mostantól egyhetes, rendkívüli vészhelyzetet hirdethet a kormány, ami alatt tilos lesz tömegtüntetéseket szervezni. Az emberek, ha szeretnék is kifejezni a tiltakozásukat valami ellen, nem tehetik ezt otthonuktól egy kilométernél távolabb, és legfeljebb húszasával gyülekezhetnek. Ez a hetek óta zajló, Netanjahu-ellenes tüntetéshullámnak is keresztbe tesz.

Finnországban mostantól este 11-kor bezárják a kocsmákat, miután kedden 147 új fertőzöttet regisztráltak.

Albániában pedig novemberre halasztották az iskolakezdést.

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Ez nem autóreklám, hanem így vesznek részt a karanténba zárt csehországi fertőzöttek a most kezdődő regionális választásokon.

A súlyosbodó helyzet miatt közben szükségállapotot is hirdettek, az egészségügyi miniszter pedig rengeteg kórházi dolgozó megbetegedéséről számolt be. A leginkább veszélyeztetett régiókban két hétre bezárják a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra. A sportrendezvényeket pedig ezentúl csak nézők nélkül lehet megtartani.