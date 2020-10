Miközben a raktárakban áll hegyekben, újabb lélegeztetőgépeket vásárol az állam

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Többször át kellett futnom, hogy igazi-e, de tényleg az. Közbeszerzési felhívást jelentett meg a Belügyminisztériumhoz tartozó Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, aminek a tárgya 465 darab lélegeztetőgép.

Ha valamire nincs jelenleg szükség Magyarországon, az lélegeztetőgép, mivel ebből döntően a Külügy 300 milliárd forintos túlvásárlásának köszönhetően 20 ezer darab van Magyarországon. Az Orbán Viktor által ismertetett legrosszabb forgatókönyv a második hullámban úgy számol, hogy maximum 800-an szorulnak majd egyidőben lélegeztetésre.

A Katasztórfavédelem friss közbeszerzési kiírásának egyik melléklete szerint a közbeszerzés tárgya „a koronavírus járvány elhárításához elengedhetetlenül szükséges orvosi eszközök, műszerek beszerzése rescEU – Ares (2020)2547279-14/05/2020 támogatási program keretében”.

Vagyis ezek a lélegeztetők abba a 2,5 milliárd forintért készülő raktárba mennek majd, amit uniós pénzből épít Magyarország. Itt (is) tárolják majd a koronavírus-járvány elleni közös védekezéshez is felhalmozott EU-s eszközöket. Ezek szerint a Katasztrófavédelem bonyolítja az uniós eszközbeszerzéseket is.

Ha valamiben, lélegeztetők raktározásában tényleg akkor tapasztalatunk van, mint az EU-ban senkinek. A megvásárolt eszközök ára már nem annyira kedvező uniós összehasonlításban.