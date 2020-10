Fidesz a CEU-ról: Bevándorlás, Soros és Gyurcsány

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Kedden kiadott ítéletében az Európai Unió Bírósága az EU-s joggal ellentétesnek nyilvánította a magyar felsőoktatási törvény 2017-es, lex CEU-ként elhíresült módosítását, ami akadályozta a CEU magyarországi működését. Emiatt az egyetem végül képzési tevékenységének nagyobb részét Bécsbe költöztette, kb. 200 millió eurót, azaz 72 milliárd forintot költve erre.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség kedden késő délután adott csak ki egy közleményt, amiben reagált az EU Bíróság döntésére, azaz nem tudni pontosan, hogy arra reagált-e, ugyanis a közlemény egyszer sem említi az Európai Unió Bíróságát, emellett nem felel meg maradéktalanul a magyar nyelven alkotott szövegek alapvető érthetőségi követelményeinek sem. Belezsúfoltak viszont mindent, amit a Fidesz kommunikációs boszorkánykonyhája az elmúlt 10 évben kifőzött: bevándorlás, Soros, Gyurcsány, baloldal, hisztériakeltés. Így hangzik:

„A bevándorláspárti baloldal továbbra is Soros érdekeit védi. A Soros-hálózat és a hazai baloldal minden fórumot, minden eszközt felhasznál hazánk ellen, nincs ez másként a Soros-egyetem kapcsán sem. Számos Európán kívüli egyetem magyarországi működéséről sikerült megállapodni a felsőoktatási törvénynek megfelelően, érdekes módon csak a Soros-egyetem és a Gyurcsány vezette baloldal kelt hisztériát az ügyben. Annak ellenére, hogy a Soros-egyetem működésének feltételei ma is biztosítva vannak Budapesten, változatlanul itt is működik. A baloldal, ahogy a bevándorlás kérdésében, úgy most is Soros György érdekei mellett áll ki.”