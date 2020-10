Törvénymódosítással adna még haladékot a Klubrádiónak az MSZP

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

A médiatörvény módosítására adott be javaslatot Tóth Bertalan, az MSZP elnöke a parlamentben. A javaslatban ugyan nincs szó konkrétan a Klubrádióról, de annak értelme jelen helyzetben éppen ennek az adónak kedvezne leginkább.

A Klubrádió frekvenciaengedélye jövő februárban lejár, és az NMHH úgy döntött, hogy új pályázatot ír ki - ez azt jelenti, hogy az adó nem kérheti a frekvencia 7 éves használatának meghosszabbítását, hanem pályáznia kell. Ilyen meghosszabbítást a törvény szerint egy alkalommal kérhetnek a rádiók, de a Klubot kizárták, mert néhány alkalommal kisebb szabálysértéseket követett el korábban.

A médiatörvény most azt mondja, hogy aki már kapott egyszer már hosszabbítást, az ideiglenesen használhatja a frekvenciát annak lejárta után is, egészen addig, amíg nincs jogerős döntés a frekvenciára kiírt pályázat eredményéről. A Tóth által benyújtott módosító ezt a lehetőséget megadná annak a rádiónak is, amelyik nem a második ciklusát tölti az adott frekvencián, hanem csak az elsőt - éppen mint a Klub.

A technikainak tetsző változtatás aktualitását az adhatja, hogy ha a törvényjavaslat átmenne, akkor a Klubrádiónak akkor sem kellene elhallgatnia február közepén, ha nem nyerné meg a pályázatot az NMHH-nál, hanem legalább addig húzhatná még, amíg jogerősen a hatóság mást nem hoz ki győztesen.