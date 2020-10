Koronavírus: 24 újabb áldozat, közel 1700-an kórházban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Átlépte az 1100-at a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, miután szombaton újabb 24 elhunytról számoltak be.

51-el nőtt a kórházban ápoltak száma (összesen 1693), a lélegeztetőn levőké pedig 14-el (összesen 185).

A szokásosnál több, közel 13 ezer mintát vettek, amelyek majdnem 14 százalékban pozitívak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint 5 százalékos pozitivitás alatt van kontroll alatt a járvány, Magyarország ezt több mint egy hónapja nem teljesíti. Szombaton megdőlt a napi azonosított fertőzésszám rekordja is (1791), bár ennek - ahogy a kormány szakértője is elismerte - a kevés teszt miatt nincs túl nagy információértéke. Összesen több mint 30 ezer aktív fertőzöttről tudunk.