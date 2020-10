Hétvégi olvasnivaló Bolíviától Koreáig és Biritől Tatáig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

ITTHON

Direkt36 Fotó: MTI

Akiket a halál közelébe sodort az elfuserált járványkezelés – Bár nem verték nagy dobra, a tatai kórházat is legyűrte a koronavírus még májusban. Kapkodás, eszközhiány és rossz döntések alatt roppant meg az ellátás.



Illusztráció: Tbg

35 millió uniós támogatást kaptak gyerektáborra, pompáskodó rendezvényházat építettek – Úgy tűnik, senkit nem zavar, hogy Birin barackvirág illatú, Pinterest-kompatibilis kiskastélyt építettek gyermekszálláshely címszóval, uniós támogatással.

A fővárosi koalíció vezéralakjai Fotó: Direkt36

Karácsony ütközetei - Ilyen volt belülről az ellenzéki uralom első éve – Milyen ügyekben ugrott össze Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc? Mit üzent Rogán Antal a főpolgármesternek? Kik a legbefolyásosabb emberek a Városházán? A Direkt36 bemutatja a főváros ellenzéki irányításának színfalak mögötti történetét.

KÜLFÖLD

Donald Trump vasárnap Nevadában kampányolt, ahol a felmérések szerint nagy, de nem behozhatatlan a hátránya. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Na mi a stájsz, Amerika? – Ha ez egy átlagos amerikai elnökválasztás lenne, lassan nekiállhatnánk a Biden-elnökség várható következményeit taglaló cikkeknek, akkora előnnyel vezet Donald Trump kihívója. De ez nem egy átlagos választás, és nem csupán azért, mert az egyik jelölt Donald Trump.



Luis Arce ünnepel Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Bolíviában látszólag a baloldal, valójában a demokrácia nyert – Egy évvel azután, hogy egy vitatott választási eredmény után az ország a polgárháború szélére sodródott, simán lebonyolítottak egy újabb elnökválasztást. Nyert a tavaly elzavart Evo Morales pártja, de ő maga nem biztos, hogy még egyszer a hatalom közelébe kerül.



ÉLETMÓD

Karel Sabbe és Lazarus Lake a Barkley rajt- és célvonalát jelző legendás sorompónál Fotó: Karel Sabbe/Instagram

Akik soha nem fáradnak el – 6,7 kilométert egy óra alatt nem nagy kunszt lefutni. 75-ször egymás után viszont az emberi teljesítőképesség határa. Egy kedélyes belga fogorvos most megcsinálta, a világ legegyszerűbbnek tűnő, mégis felfoghatatlanul kemény versenyén.



Fotó: Halász Júlia

Hobbit kerestek maguknak, azóta honfoglaláskori csontvázakat segítenek kiásni a szabadidejükben – Hirtelen ötletből indult, de mára semmi meglepő nincs abban, hogy a témával korábban sosem foglalkozó önkéntesek segítik a Pest megyei régészek munkáját. A Közösségi Régészeti Egyesület ásatásán jártunk.

ZENE

Fotó: gcmt/Imaginechina via AFP

A BTS hatalmas sikerei mögött a világ legszervezettebb rajongótábora áll – Az ARMY olyan, mint egy médiaügynökség, több tízmillió tagja statisztikákat elemez, és összehangoltan promózza az együttest, miközben összetartó közösséget is formáltak maguknak. Hány mennyi van még a BTS-ben?



Kurtág György a BMC-ben Mozartot zongorázik

Aminél nincs szebb – A kilencvenöt éves Kurtág György Mozartot zongorázik.



ÚJSÁGÍRÁS

Így készült az Utána minden állat szomorú – Az HBO dokumentumfilmet mutatott be S. tanár úr nyári táborairól, Visszatérés Epipóba címmel, érintve azokat a szexuális zaklatásokat, amelyekről a 444 számolt be először. A filmhez készült egy interjú Magyari Péterrel, a cikk szerzőjével is, amelyből kiderül, hogyan és mit mondott neki S. tanár úr. Ez a beszélgetés jelent meg most.