Kusper: Akad mentőállomás, ahol szinte mindenki koronás

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

“Egyre nehezebben bírjuk (...) egy több bajtársunk beleesik a betegségbe (...) fogy a létszám (...) a betegségek száma viszont emelkedik.”



Ezeket Kusper Zsolt, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke mondta a Klubrádió Esti Gyors című műsorában.

A mentősök szövetségi elnöke elmesélte, hogy akad olyan mentőállomás, ahol szinte az összes kollégájuk koronavírusos lett, más helyeken akár 15-en is várnak egyszerre a teszteredményükre.

A problémákat az okozza, hogy Kusper elmondása szerint mentősök - akiknek az eredeti feladata a mentés lenne - máig napi több ezer tesztet végeznek el, ami képtelenül nagy és rengeteg időt felemésztő feladat. Egyes mentősök a 12 órás műszakjuk egy részét fordítják tesztelésre, mások annak letelte után önként vállalnak ilyen pluszfeladatot, a szabadidejük terhére.

Bár viselnek védőfelszerelést, ők is megfertőződhetnek. Az elnök szerint az Országos Mentőszolgálat mindent megtesz, hogy a sok teszt miatt ne kerüljön veszélybe a mentés, ezért is vonták például be az orvostanhallgatókat. Kusper szerencsésebbek tartaná, ha nem a mentősök tesztelnének, hanem tesztelési pontokat hoznának létre és ott zajlana a folyamat.



(via Telex)