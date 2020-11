Orbán nagyon reménykedett benne, de komoly gondokkal küzd az orosz vakcina gyártása

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Nem tudja tartani a moszkvai kormány ígéretét, hogy év végéig oroszok millióit oltják be a saját fejlesztésű koronavírus elleni vakcinával, írja a Moscow Times. Az oltóanyag gyártása olyan komoly gondokkal küzd, hogy október végén Vlagyimir Putyin is elismerte, hogy a korábban vállalt időpontokhoz képest késedelmek lehetnek. A csúszás okát hivatalosan nem közölték, a Moscow Times több problémáról is ír:

az orosz gyógyszeripar nem rendelkezik ilyen mennyiség előállítására képes gyártási kapacitással. A termelés bővítése lassan halad.

A gyártás során minőségi problémák adódtak az oltóanyagot fejlesztő Gamaleja kutatóintézet szerint.

Miközben kiderült, hogy nem zárult le teljesen a tesztelés utolsó szakasza.

Pedig a magyar kormány nagy reményeket fűzött az orosz készítményhez. Orbán Viktor október végi rádióinterjújában még azt mondta, hogy

"kiküldtük az embereinket Kínába is, meg Oroszországba is, tárgyalunk, hiszen ott előrébb vannak valamivel a vakcina-fejlesztésben. Könnyen lehetséges, hogy elő tudjuk idézni azt az állapotot, hogy valamikor tavasszal nem egy, hanem kettő vagy három fajta vakcina is lesz Magyarországon, és ki miben bízik, tud választani abból, hogyha be akarja magát oltatni, akkor melyiket kérje."